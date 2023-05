Evade i domiciliari a bordo di un'auto, arrestato

Un 21enne della Valfortore è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava evadendo dagli arresti domiciliari a bordo di un'auto. Il giovane era ristretto nella propria abitazione in seguito ad una misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria in seguito ad un'indagine svolta dalla polizia per molestie sessuali nei confronti di alcune ragazze di Benevento, alcune anche minorenni.



I militari della stazione di Colle Sannita e quelli della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, dopo un giorno ed una notte di appostamenti, sono riusciti a rintracciarlo in una strada del centro storico di un paese fortorino, bloccandolo ed arrestandolo. L’auto è stata sottoposta a sequestro penale mentre il 21enne sarà sottoposto al rito direttissimo.