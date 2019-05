Giovedì 30 Maggio 2019, 11:04

Era uscito tranquillamente dalla propria abitazione nonostante fosse ai domiciliari. Ieri gli agenti della squadra Volante hanno beccato il 36enne mentre passeggiava nelle vie limitrofe a casa. Quando ha capito di essere stato colto in flagrante ha cercato di far perdere le tracce rifugiandosi all'interno di una palazzina, ma è stato bloccato.L'uomo aveva precedenti per furto, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ora dovrà rispondere anche del reato di evasione. È stato condotto, dopo gli accertamenti di rito in questura, di nuovo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.