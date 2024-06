L’opposizione torna alla carica sull’appalto Malies. In una nota congiunta, i 13 esponenti della minoranza consiliare incalzano il vicesindaco con delega alla trasparenza e alla legalità Francesco De Pierro sulla procedura di affidamento dei lavori per la riqualificazione dell’ex mercato commestibili e dell’immobile ex Orsoline. Opera finanziata con 14,4 milioni del Pnrr, finita al centro delle polemiche per alcune apparenti anomalie relative alle operazioni di gara svolte dalla commissione comunale presieduta dal dirigente del settore lavori pubblici Antonio Iadicicco, e formata dalla dirigente dell’Urbanistica Antonella Moretti e da un funzionario comunale. Commissione che aveva concluso i lavori decretando il successo della associazione temporanea d’impresa Conpat scarl, impostasi sulle altre 8 concorrenti del maxiappalto da 12,6 milioni.

L’ATTACCO

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, gli stessi rappresentanti di opposizione avevano chiesto a De Pierro di fare chiarezza sull’iter, nel quale emergerebbero stranezze come il cambio in corsa di alcuni punteggi attribuiti alla ditta vincitrice, differentemente da quanto accaduto per i competitor e in particolare per la ditta classificatasi seconda, la Barone costruzioni di Circello. Il presidente della commissione Iadicicco ha spiegato le apparenti anomalie come rivalutazioni endoprocedimentali, derivanti anche dalla pubblicazione in itinere di un chiarimento da parte del responsabile del procedimento Nave. L’assessore delegato aveva garantito circa la volontà di fare chiarezza, affidando al Segretario generale Riccardo Feola il compito di redigere una relazione dettagliata sulla procedura, dalla quale dipenderanno le decisioni dell’amministrazione in merito a un appalto che è diventato un caso spinoso per Palazzo Mosti. Stando a fonti accreditate, la relazione di Feola è quasi ultimata e sarà consegnata nei primi giorni della prossima settimana. Al momento la gara è congelata alla aggiudicazione provvisoria assegnata alla Conpat con determina dello scorso 11 aprile, e il Comune non ha ancora dato corso alla aggiudicazione definitiva che scatta 35 giorni dopo. Intanto l’opposizione fa risuonare il promemoria: «Gentilissimo assessore - scrivono Perifano, Miceli, Fioretti, De Lorenzo, Varricchio, De Longis, Megna, Moretti, Farese, Sguera, De Stasio, Giorgione, Piccaluga - sono trascorse più di due settimane da quando abbiamo sollecitato il suo autorevole intervento per sottoporre a controllo di regolarità la gara d’appalto per i lavori nell’ex mercato di piazza Commestibili.

L’intervento c’è stato, e gliene abbiamo dato atto. Dobbiamo augurarci che risulti anche autorevole, ancorché, ad oggi, nulla si sa con riguardo all’effettivo espletamento dei controlli, ovvero se sono stati avviati, se sono in corso, se si sono conclusi. Non vorremmo che la pratica fosse finita su qualche binario morto. Lei stesso, invero, ha derubricato a possibili “insinuazioni” i rilievi formulati sulla gestione della gara: ma se così fosse, se si trattasse di mere insinuazioni, perché non sgombrare subito il campo e fare chiarezza? Perché portare per le lunghe una verifica che, in verità, potrebbe essere completata in poche ore? Tanto più che nella nota da lei indirizzata al Segretario generale non v’è cenno alla opportunità di sospendere l’attività contrattuale nelle more degli accertamenti. Ciò significa che, allo stato, fatto salvo un suo ulteriore intervento, nulla osterebbe alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria, il che renderebbe inutili i risultati dei controlli a cose fatte. La invitiamo, pertanto - concludono gli oppositori - ad assumere tutti i più opportuni provvedimenti per velocizzare il procedimento di controllo, e tutelare, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e anticorruzione, i superiori interessi dell’Ente amministrato».