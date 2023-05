“Your Export Studio" premiata a Montecitorio

“Your Export Studio srl” tra le migliori start up innovative italiane. La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese creata dai sanniti Marialaura Nazzaro e Giacomo Donnarumma ha ricevuto il “Premio America Innovazione” nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Roma presso la Camera dei Deputati. A decretare il riconoscimento è stata la “Fondazione Italia Usa” che ha voluto così certificare la qualità del lavoro svolto dalla giovane società.

«Essere tra le start up italiane con il più alto tasso di crescita registrato negli ultimi due anni - dichiara Marialaura Nazzaro - rappresenta per il nostro team un'immensa soddisfazione e uno stimolo a portare avanti il nostro percorso di crescita, con il massimo impegno e professionalità». Nata nel 2017, “Your Export Studio” si è distinta anche nella prima, difficile fase della pandemia dando vita a «Mid», una vera e propria fiera digitale del Made in Italy, per offrire l’occasione alle aziende di diversi settori di far conoscere e vendere i loro prodotti attraverso un canale e-commerce dedicato. All'epoca ci furono ben 70 adesioni da tutta Italia.