Un ragazzo extracomunitario, che si era nascosto tra gli assi delle ruote posteriori di un tir proveniente dalla Grecia, è stato soccorso dagli agenti della Polizia di Benevento, mentre il mezzo pesante percorreva il raccordo autostradale. Ad accorgersi della presenza del clandestino di origine curda è stato un automobilista mentre stava pagando il pedaggio al casello autostradale di Benevento facendo scattare l'allarme.

La pattuglia della polizia ha così raggiunto il tir bloccandolo nei pressi dello svincolo per San Giorgio del Sannio. Dopo aver identificato l'autista di nazionalità greca ed aver ispezionato il mezzo per la eventuale presenza di altri extracomunitari, gli agenti hanno prestato i soccorsi al ragazzo che, per ora, è stato accolto in una struttura messa a disposizione della Prefettura in attesa di essere ascoltato dall'Ufficio Immigrazione della Questura sannita.

