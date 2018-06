A Faicchio «si vince» il giro in mongolfiera

Domenica 10 Giugno 2018, 00:40 - Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 23:21

BEVENENTO - Sport, adrenalina, divertimento, musica, cultura, natura e prodotti tipici locali. Sono alcuni degli ingredienti del «Primo Meeting del Volo – tra cielo e terra, sogno e realtà» in programma a Faicchio, in località Macchia a partire dalle 10.30 fino a mezzanotte. Sul campo di volo privato della Icaro’s Fly sarà possibile ammirare deltamotori, autogiri ed elicotteri messi a disposizione dai Club di Baia e Latina, Benevento, Castel Volturno, Piana di Monteverna, Piedimonte Matese, Sant’Agata de’ Goti e Vitulazio. Previste prove statiche di deltaplano da volo libero e parapendio, simulazioni con i droni e anche ascensioni vincolate in mongolfiera grazie alla partecipazione – da Fragneto Monforte – del Club Aerostatico Wind and Fire. Quaranta i fortunati che potranno salire gratuitamente a bordo della mongolfiera grazie ad una estrazione in tarda mattinata. Al campo di volo anche il sindaco di Faicchio, Nino Lombardi, e il parroco don Saverio Goglia per la benedizione dei velivoli.