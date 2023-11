La scorsa notte, quattro banditi hanno assaltato la «cassa veloce» della filiale della Banca di credito attivo, ubicata in via Odi a Faicchio. Dopo i conteggi, è stato possibile stabilire che il bottino è di ventitremila euro.

I malviventi, poco dopo le tre, hanno dato l'assalto alla sede della banca, posizionata alla periferia del paese. Strade deserte e nessun ostacolo per portare a termine il colpo. Muniti di piedi di porco hanno aperto, senza difficoltà, le varie porte d'acceso all'istituto di credito e, una volta penetrati all'interno dei locali, hanno frugato ovunque. Ma l'attenzione dei malviventi si è subito soffermata sulla «cassa veloce», una sorta di cassaforte collocata presso gli sportelli in cui i clienti possono sia inserite banconote e assegni che prelevarle.

Un'apparecchiatura dotata di un meccanismo a tempo e di un'apertura con l'utilizzo di un pin. Ad un primo esame, siccome la casa veloce non risulterebbe forzata in modo evidente, si è anche ipotizzato che i banditi fossero in possesso del pin. Del resto, un dato appare chiaro: gli autori del colpo sono senza dubbio «esperti» in questo tipo di assalti.

In ogni caso, sono riusciti a prelevare dalla cassa circa ventitremila euro. Prese le banconote, i ladri si sono poi dileguati rapidamente. Il colpo non è durato più di cinque minuti. Chiaramente, l'intrusione nella banca ha fatto scattare i sistemi d'allarme in dotazione e, poco dopo il furto, sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, unitamente a quelli della stazione di San Salvatore Telesino, che dalla scorsa notte stanno svolgendo le indagini. Dai video registrati dalle telecamere è emerso che a dare vita all'incursione sono stati quattro persone, tutte travisate con cappucci e passamontagna, per evitare di essere identificati. Inoltre, per giungere a Faicchio e poi fuggire hanno adoperato una Ford di colore bianco. Ma hanno avuto l'accortezza che, nei minuti in cui l'auto ha sostato presso la sede della banca in via Odi, la targa del veicolo fosse coperta. In questo modo non è stato possibile risalire alla sua provenienza.

Gli inquirenti, però, nel frattempo stanno attenzionando altre immagini riprese da occhi elettronici collocati in altre arterie della zona, per verificare se hanno ripreso la Ford bianca con la targa scoperta da eventuali ostacoli.

Al vaglio degli inquirenti, anche le immagini registrate dalle telecamere nei giorni precedenti, nell'ipotesi che i malviventi possano aver fatto un sopralluogo, avendo agito con evidente conoscenza dei luoghi.