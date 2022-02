L'Ali onlus - Associazione medico scientifica - e l'Aislim - Associazione italiana liberi imprenditori - rappresentate dal presidente Alessandro Fucci, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Benevento perché indaghi su una presunta truffa relativa alla legge 104, posta in essere da persone che si sarebbero approfittate dei disabili per avere avvicinamenti lavorativi, permessi retribuiti e periodi di congedo straordinario.

La denuncia è stata presentata dopo che quattro persone si sono presentate alla sede dell'Ali onlus a Limatola per usufruire della 104 in relazione ad un disabile che sarebbe stato convinto ad indicare uno dei quattro come caregiver. Da immediati accertamenti è però emerso che il disabile non aveva mai ricevuto alcuna assistenza dai soggetti, ma era stato costretto a vedere un medico per formalizzare la domanda di assistenza che sarebbe poi servita al falso caregiver per avere l'avvicinamento del posto di lavoro.