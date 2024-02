Esasperati per i continui furti di fiori dalle tombe dei rispettivi genitori presso il cimitero di Benevento, due giovani avevano provveduto ad acquistare delle piccole telecamere da sistemare nei pressi dei blocchi per poter riprendere gli autori delle ladronerie, ma sono stati bloccati dai custodi della struttura. Questi per motivi legati al rispetto della privacy hanno bloccato l'operazione. Un episodio che fa capire fino a che punto possono arrivare l'esasperazione e l'amarezza nel vedere loculi o sepolcri puntualmente spogliati da sconosciuti che sembrano dedicarsi con costanza a questa attività. Il caso ha avuto un'ampia eco anche sui social network per denunciare questa piaga che purtroppo è vecchia di anni e che non si riesce assolutamente a debellare, malgrado una serie di iniziative attuate dallo stesso Comune, alla luce delle continue lamentele ricevute in passato ed anche di recente presso gli uffici competenti.

Fiori, in particolare anturium, orchidee e rose, portafiori, vasi decorati o argentati ed altri oggetti ornamentali lasciati come ricordo sui loculi o sulle tombe. Sono questi gli obiettivi principali dei malintenzionati. Per recuperare qualche euro vendendo quanto «prelevato» vengono compiuti questi furti in un luogo che dovrebbe essere sacro ed inviolabile per tutti. Abbiamo le telecamere di videosorveglianza - dice l'assessore al cimitero Attilio Cappa - che ci consentono un discreto monitoraggio, ma non tutte le zone sono coperte, pertanto ci stiamo organizzando per un potenziamento, anche se con grande obiettività vi dico che non è compito facile controllare i furti di fiori o vasi davanti alle tombe, risulta davvero problematico e di questo siamo affranti. Ad ogni buon conto attraverso i dirigenti del settore abbiamo fatto sensibilizzare gli operatori della cooperativa che gestisce la pulizia e che provvede anche alla custodia. Che dire, sono sbigottito di fronte a questo problema che, ripeto, va contrastato anche con la collaborazione dei cittadini che devono segnalarci eventuali movimenti sospetti». Il fenomeno dei furti sulle tombe, comunque, non riguarda soltanto i disperati della città che si rivendono i fiori o i vasi al migliore offerente, ma ha anche altre spiegazioni che tuttavia hanno del paradossale.

Fortunatamente i raid notturni da anni non si stanno più registrando ed almeno questa è una cosa positiva. Nelle incursioni serali si forzavano gli ingressi delle cappelle private per portare via cornici, oggetti di marmo, portafiori. «Mi riferiscono gli addetti - continua Cappa - che in alcuni casi i furti non sono messi a segno dai ladri. Ma si tratta di azioni compiute da parte di parenti che sono in lite tra di loro e per fare dispetto vanno a profanare tombe o loculi appartenenti alle persone con le quali si è in contrasto. Proprio di recente in virtù di appostamenti effettuati da un ragazzo che svolgeva il servizio civile si è riusciti a determinare questa situazione che non sarebbe stata l'unica. Insomma c'è di tutto. Sembra assurdo ma purtroppo è la realtà».

Non mancano poi, le persone prive di mezzi, quelle che non possono consentirsi di acquistare fiori, e che quando vanno in visita dai propri defunti per poterli omaggiare li prendono quindi da altre tombe.

Episodi che racconta un ex dipendente comunale che prestava servizio al cimitero e preferisce restare anonimo. «Vecchiette o ragazzi toglievano i fiori freschi da altre tombe per portarli a quelle dei propri cari. Una cosa inverosimile. Spesso si appostavano ed appena andavano via quelli che avevano appena deposto fiori freschi entravano in azione. Quando notavo queste operazioni naturalmente si interveniva, ma non è semplice. Mi sono trovato spesso di fronte ad anziani che addirittura svitavano le lampadine da altri loculi per metterle su quelli di famiglia in sostituzione di quella propria che si era fulminata. È un vero e proprio far west, mi dispiace dirlo».