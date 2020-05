«È fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici e di attività commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, siti nell'area del centro storico cittadino di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e in lattine metalliche, sicché le stesse dovranno essere somministrate in appositi bicchieri monouso».

È quanto stabilisce l'ordinanza del sindaco di Benevento Clemente Mastella. «Ai medesimi titolari - si legge nel provvedimento - è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall'attività svolta mediante appositi contenitori e di lasciare l'area di pertinenza pulita. È fatto infine divieto a chiunque, nelle aree predette, di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine metalliche».

