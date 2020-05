LEGGI ANCHE

«La riapertura della villa comunale rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un minimo ritorno alla normalità». Così il sindaco Clemente Mastella nella mattinata della riapertura delle porte del cuore verde cittadino, a distanza di oltre cinquanta giorni dalla chiusura disposta per arginare l'emergenza pandemica.Le restrizioni imposte al fine di tutelare la sicurezza e ridurre il rischio contagio, hanno inevitabilmente frenato l'entusiasmo della cittadinanza ma non sono stati affatto pochi quelli che, soprattutto dal primo pomeriggio, hanno deciso di cogliere al volo l'occasione di tornare a passeggiare immersi nel verde e cullati dal silenzio. Un anziano con il giornale sotto il braccio, padre e figlia in passeggino, una coppia di coniugi, nonno e nipotino, un ragazzo in tenuta sportiva: questi i primi avventori del mattino, seguiti da decine e decine di visitatori, una trentina in mattinata e una cinquantina nel pomeriggio, prevalentemente famiglie con bambini, pensionati e giovani coppiette. Tutti desiderosi di interrompere, seppur per un breve lasso di tempo, la routine del lockdown, nel pieno rispetto delle norme.Unico varco d'ingresso, accesso consentito a un massimo di cento persone contemporaneamente, permanenza in loco per non più di 90 minuti, posto a sedere sulle panchine concesso a un solo visitatore per volta e divieto di utilizzare le giostrine, oltre al consueto obbligo di indossare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale: queste le regole da seguire categoricamente per poter passeggiare nuovamente nel parco e rivivere una delle più salutari abitudini radicate in città.In due a presidiare la sola, principale via d'ingresso e conteggiare il numero di visitatori in entrata e in uscita, mentre al restante personale è toccato il compito di monitorare, attentamente ma con discrezione, l'osservanza del regolamento ed eventualmente segnalare alla polizia municipale infrazioni e rischi di assembramento. Compito svolto senza problemi nella giornata di ieri in cui il limite massimo di cento unità in simultanea non è stato nemmeno avvicinato, ma che si prospetta meno agevole nel weekend, quando probabilmente le presenze aumenteranno. Un trend che va monitorato con cura poiché appare ovvio che, in caso di crescita esponenziale, le limitazioni rimarranno a oltranza, mentre se la media di accesso dovesse rimanere stabile, le restrizioni potrebbero essere allentate.Discorso valido anche per i prossimi luoghi pubblici destinati alla riapertura. Il primo della lista è l'Hortus Conclusus. Non c'è ancora una data precisa ma nel giro di giorni il sito a cielo aperto di vicolo Noce tornerà ad accogliere gli appassionati d'arte. Più nebuloso, invece, il futuro dei Giardini Piccinato lungo il viale Atlantici, a causa dei relativi lavori di restauro. «Pian piano ci avviciniamo a una parvenza di normalità e la situazione migliorerà progressivamente con la riapertura di altri siti cittadini, tra cui l'Hortus - dice il sindaco durante la passeggiata in villa - A parte qualcuno che, in maniera irresponsabile per sé e la collettività, ha pensato che la fase 2 fosse un liberi tutti, la cittadinanza ha risposto con maturità e senso civico. Lo si evince anche da un quadro generale confortante per quanto riguarda i rientri dal Nord, viste le numerose autodenunce e le opportune segnalazioni sulla presenza dei furbetti che hanno contributo a mantenere la situazione sotto controllo. Bisogna continuare su questa strada, senza mai abbassare la guardia».