LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ripartenza è tutta in salita. A frenare gli entusiasmi generati dai primi, parziali provvedimenti di sblocco del lockdown sono le voci che arrivano dal tessuto economico sannita.. Folto il parterre virtuale in collegamento con Palazzo del Governo con rappresentanza di tutti i segmenti produttivi: il commercio con Romano (Confcommercio) e Alviggi (Confesercenti), gli industriali rappresentati dal presidente Liverini e dalla direttrice Pezza, gli artigiani al «tavolo» con Scarinzi (Claai), Catalano (Cna), Lombardi (Confartigianato), l'agricoltura (Masiello per Coldiretti, Amore della Cia, De Palma per Confagricoltura), i sindacati confederali con Valle (Cgil), Simeone (Uil), Compare (Cisl). On line anche i vertici delle forze dell'ordine: il questore Luigi Bonagura, il numero uno della guardia di finanza Mario Intelisano e il tenente colonnello Izzo dei carabinieri. E per dare corpo alle misure di prevenzione del rischio usura emerso nella precedente occasione Cappetta ha ottenuto la partecipazione anche del responsabile regionale della Dia Lucio Vasaturo.Un primo tema, quello della allerta anti-criminalità, sul quale ha mostrato sensibilità anche il presidente della Camera di Commercio Antonio Campese che ha assicurato collaborazione agli organi investigativi attraverso la messa a disposizione integrale delle banche dati dell'ente. Rischio usura accresciuto dalle perduranti difficoltà di accesso ai canali di finanziamento. Una problematica che non appare del tutto risolta malgrado la erogazione dei primi prestiti da 25.000 euro in virtù del decreto liquidità. Criticità segnalate da più parti nel corso de summit. «Il sistema bancario sta lavorando con il massimo impegno per dare risposte alle migliaia di domande pervenute» ha assicurato il presidente regionale della Associazione bancari Giuseppe Mario Nargi. Difficoltà segnalate anche dal presidente dell'Ordine provinciale dei commercialisti Fabrizio Russo. «L'emergenza numero uno in ordine di tempo è proprio la carenza di liquidità - rimarca il leader provinciale della Cna Antonio Catalano - Se alla incertezza circa la prospettiva futura uniamo le lungaggini che si protraggono in materia di concessione dei finanziamenti è evidente quale drammatica condizione vivano il settore degli artigiani e le imprese in generale». E anche da un comparto apparentemente immune al contagio come quello agricolo è arrivato un pesante campanello d'allarme: «La gran parte degli agriturismi del Sannio non riaprirà anche se dovesse arrivare il via libera di Governo e Regione - denuncia il vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennaro Masiello - Si tratta di strutture con pochi coperti per le quali le norme sul distanziamento sociale sarebbero incompatibili con l'attività. Chi può immaginare di andare a pranzo tra due paratìe di plexiglass e pochi tavoli disponibili? Le aziende inoltre stanno sostenendo notevoli costi aggiuntivi per dotarsi dei dispositivi di sicurezza».Pessimismo che prevale anche nelle parole del presidente di Confesercenti Gianluca Alviggi: «I negozianti sono lasciati ai loro problemi e a un destino maledetto.E chi ha presentato richiesta per la liquidità non ha ancora una data certa di erogazione». E persino la riapertura parziale decretata dal governatore De Luca non suscita entusiasmi: «Un provvedimento che fa al caso delle città e delle aree più popolose, non delle realtà interne come Benevento» ha rilevato Nicola Romano per Confcommercio incassando i consensi anche di altri intervenuti. «Meglio lavorare su appuntamento dando la possibilità agli utenti di prelevare pizza o quant'altro direttamente presso il locale» ha aggiunto.Spunti operativi finiti sul taccuino del prefetto come già nella precedente occasione in vista del decollo della fase 2: «Ho già sollecitato gli organi regionali affinché vengano sbloccati quanto prima i finanziamenti della Agea già assegnati alle imprese agricole del territorio - spiega Cappetta - Ho inoltre inviato in queste ore una nota a tutti i sindaci invitandoli a prendere in considerazione la possibilità di adottare misure in materia di fiscalità locale che possano agevolare la ripartenza delle attività. Sul piano della prevenzione anti criminalità e del rispetto delle norme di sicurezza stiamo ricevendo la massima collaborazione da parte di tutte le organizzazioni di categoria a supporto delle forze dell'ordine».