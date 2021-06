Il «Fatebenefratelli» si illumina con il tricolore

BENEVENTO - In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, anche l' ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento si illuminerà con i colori della bandiera italiana. Il superiore della struttura, fra Gianmarco Languez, ha annunciato che la sera del primo giugno il prospetto principale della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli, sarà colorato da luci verdi, bianche e rosse, in onore del 75° anniversario della Fondazione della Repubblica italiana. «Un ringraziamento particolare – ha rivolto il superiore del Fatebenefratelli - a tutti i cittadini italiani impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19».