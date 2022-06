Fdi Sannio, c'è il nuovo coordinamento provinciale

BENEVENTO - Ufficializzato il nuovo coordinamento del Sannio di Fdi. «E' emersa la volontà di fare sintesi e di aprirsi alle migliori energie della provincia per consentire un ulteriore radicamento sul territorio e rafforzare in maniera costruttiva l’azione del partito nel Sannio. Per questi motivi - si legge in una nota - era stata preannunciata l’intenzione rinnovare il coordinamento provinciale, alla cui formazione si è arrivati dopo settimane di lavoro e interlocuzione fra gli iscritti, i dirigenti e il coordinatore provinciale Domenico Matera. Il nuovo coordinamento provinciale, infatti, sarà composto in maniera trasversale da figure storiche del partito, giovani dirigenti e nuovi iscritti che si sono già distinti nell’azione politica sul territorio».

«L’insediamento del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio – afferma il coordinatore provinciale Mimmo Matera - rappresenta un passo importante verso il completamento di un organigramma strutturato, cui seguirà a stretto giro la formazione del coordinamento cittadino di Benevento. L’obiettivo del nuovo coordinamento è quello di rappresentare in modo efficiente i problemi di Benevento e provincia in seno al partito e definire insieme l’azione politica da intraprendere. Ringrazio tutti i nuovi membri che hanno subito accettato con entusiasmo questa nuova sfida».

I componenti di diritto del coordinamento provinciale di Fdi sono Domenico Matera (coordinatore provinciale), Federico Paolucci (dirigente regionale), Alessio Ermenegildo Scocca (vice-coordinatore provinciale), Pietrantonio Mauriello (vice-coordinatore provinciale), Niccolò Profeta (responsabile giovani), Andrea Cardone (segretario amministrativo). A loro si aggiungono i nuiovi componenti: Sergio Ferrara, (medico - Benevento), Ciro Vallone (impiegato - Benevento), Claudine Sassi (medico - Benevento) Francesco Mazzini (geologo - Benevento), Paolo Riviezzo (architetto - Airola), Andrea Cormano (medico - Baselice), Gennaro Arcobelli (avvocato - Ceppaloni), Mauro Parente (consulente - Cerreto Sannita) Christian De Nicola (avvocato - Cerreto Sannita), Maurizio Piacquadio (dipendente pubblico - Colle Sannita), Francesco Marciano (commercialista - Durazzano), Giuseppe Massaro (imprenditore - Moiano), Pasquale Baldino (dipendente pubblico - Molinara), Antonio Perone (ingegnere - Montesarchio), Jonathan Checola (imprenditore - Paduli), Pietro De Ieso (imprenditore - Pago Veiano), Michele Iannotta (dipendente pubblico - S. Agata de’ Goti), Franco Cuomo (bancario - San Giorgio del Sannio), Maria Santucci (avvocato - San Giorgio del Sannio), Giovanni Tommaselli (imprenditore - Telese Terme).