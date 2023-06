Autonomia differenziata, no di Federconsumatori

Anche la Federconsumatori di Benevento farà parte della “rete” promossa dalla Cgil sannita per dare forza alla mobilitazione contro l’autonomia differenziata. «L’iniziativa promossa dal sindacato, nel convegno di ieri 7 giugno - scrive in una nota il presidente provinciale di Federconsumatori Antonio Barletta - ha prodotto sul territorio un ampio interesse e consensi di molte associazioni, dando vita ad una “rete”, aperta a tutti, che dice no all’autonomia differenziata. Dal disegno di legge scaturiranno una serie di implicazioni con forti ricadute negative per il nostro territorio, creando disparità tra le Regioni».



«Il Mezzogiorno - evidenzia Barletta - è già fortemente penalizzato, con questo disegno di legge si produrrebbero ulteriori penalizzazioni, segnando l'impossibilità di avere tutti gli stessi diritti e stravolgendo la nostra democrazia.

Questo percorso va avversato mettendo in campo eventi che producano un forte segnale dal basso su una proposta collettiva. La Federconsumatori di Benevento ha dato il proprio contributo e la propria adesione alla “rete”, per abolire un disegno di legge che punta a dividere l’Italia».