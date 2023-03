È giallo a Reino, dove la quiete è stata improvvisamente interrotta dalle sirene dell'ambulanza e dall'intervento dei carabinieri della vicina stazione di San Marco dei Cavoti, diretti verso la contrada Salera per rispondere a una chiamata di soccorso. A far scattare l'allarme erano stati i genitori di A.T., 34 anni, i quali, dopo aver sentito uno sparo, sono corsi in casa e hanno trovato il figlio privo di sensi, riverso a terra in una pozza di sangue.

Subito è scatta la corsa verso l'ospedale "San Pio" di Benevento, dove i medici del pronto soccorso, accertata la gravità della profonda ferita all'addome riportata dal giovane, causata da un colpo di arma da fuoco (si suppone un fucile), hanno optato per il trasferimento in un ospedale più attrezzato a Napoli, dove il malcapitato ha subito un delicato intervento al polmone e resta in prognosi riservata.

Non sono ancora chiare le cause, ma in questa fase l'ipotesi che possa essersi trattato di un eventuale tentativo di suicidio risulterebbe assai strana, anche alla luce del tipo di ferita riportata. Tra le ipotesi più accreditate in questo momento quella dell'incidente, in ogni caso dalle gravi conseguenze, avvenuto forse durante le operazioni di pulizia di un fucile da caccia regolarmente detenuto e magari appoggiato male.

Intanto la comunità è ancora sotto choc.

«Siamo tutti addolorati e attoniti per quanto accaduto a una famiglia stimata, conosciuta e ben voluta dall'intera comunità - ha detto il sindaco Antonio Calzone -. Né, conoscendo il nostro giovane amico, avremmo mai potuto immaginare o pensare a gesti estremi. Si tratta infatti di un cittadino lavoratore, rispettoso e con tanti amici. Vogliamo credere che si possa trattare di un fatale incidente accaduto nel manovrare un'arma e scongiurare dunque altre inaccettabili deduzioni o ipotesi. Ora dobbiamo essere fiduciosi e pregare affinché il giovane possa superare questo difficile momento e tornare al più presto tra noi. Comprendiamo il dolore che ha colpito l'intera famiglia e con loro speriamo in un epilogo felice, perché tutto diventi presto solo un brutto sogno».

Il 34enne lavora per una società eolica e convive con una donna in un altro paese. È cresciuto in una stimata famiglia di lavoratori, coltivando tra l'altro l'hobby per la caccia. Tra i capannelli dei bar e nelle piazze del paese, in questi giorni, aleggiano solo sconforto e interrogativi sulle reali cause dell'episodio.