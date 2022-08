Ferragosto in carcere a Benevento per la senatrice Sandra Lonardo

Ferragosto in carcere per la senatrice Sandra Lonardo (Noi di Centro - Mastella). Domani la senatrice si recherà in visita alla casa circondariale di Benevento per portare la sua solidarietà ai detenuti e agli esponenti della Polizia penitenziaria che da tempo sono costretti a vivere e operare in condizioni di estrema difficoltà a causa del sovraffollamento «perché - dice - una volta per tutte bisogna prendere consapevolezza del problema e le soluzioni sono non più rinviabili».

«Le recenti sentenze di condanna della Corte europea relative alle condizioni della detenzione nel nostro Paese, tra gli angusti spazi disponibili e le precarie situazioni igieniche, fanno capire - continua Lonardo - che occorre agire e pure in fretta. Secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia, al 30 aprile scorso, i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 54.595 a fronte di una capienza regolamentare di 50.853 posti, con un tasso di sovraffollamento carcerario pari al 107,35%: dati che destano grande preoccupazione e di fronte agli svariati tentativi falliti di riorganizzare il sistema carcerario è ora di cominciare a pensare ad un nuovo indulto, come quello attuato dall'allora Guardasigilli Clemente Mastella nel 2006».