Ferrari, evento a giugno nel cuore di Benevento

Mercoledì 3 Aprile 2019

BENEVENTO - Benevento ospiterà, nella seconda decade del mese di giugno, un importante evento promosso dalla Ferrari spa che coinvolgerà i migliori clienti a livello internazionale dell’azienda automobilistica di Maranello. A darne notizia è il sindaco Clemente Mastella che ha incontrato, a Palazzo Mosti, l’head of events della direzione commerciale e marketing della Ferrari, Alessandro Cellamare, e la senior project manager della Canossa Events, Cristina Varone, per avviare la fase organizzativa della tappa sannita della manifestazione.«La nostra città avrà un’importantissima opportunità per far conoscere le sue bellezze storiche, artistiche e architettoniche – ha dichiarato il sindaco Mastella al termine dell’incontro – poiché la carovana di autovetture Gran Turismo dei migliori clienti al mondo della Ferrari farà tappa anche a Benevento. Si tratta di un’iniziativa partita nel 2011 e che, quest’anno, offrirà ad oltre 100 clienti della casa di Maranello (soprattutto americani, tedeschi, inglesi, cinesi, russi e giapponesi) l’opportunità di guidare le proprie autovetture attraverso gli scenari più suggestivi della nostra regione, compresi quindi quelli della nostra città. Di qui l’invito ai cittadini, sin da questo momento, ad attrezzarsi al meglio per sfruttare questa importante vetrina internazionale».