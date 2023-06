Festa dell'Arma, Calandro: importante sinergia istituzionale

E' stato celebrato questa mattina, in piazza Arechi II, il 209esimo aniversario dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. Tre plotoni di formazione, rappresentativi di tutte le componenti provinciali dei militari, hanno reso gli onori al colonello Enrico Calandro, comandante provinciale di Benevento. Dopo la lettura del messaggio inviato dal presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma, Calandro, nel suo discorso, ha illustrato il ruolo del carabinieri che «ha l’obiettivo di servire i cittadini con quotidiana dedizione, agendo con i valori della militarità, competenza, coraggio e umiltà».

Un passaggio anche sulla al processo di formazione tecnico-professionale per «l’acquisizione di competenze in grando di risolvere in modo efficace ed efficiente le sfide che l’arma dei carabinieri è chiamata quotidianamente ad affrontare nel sistema della sicurezza pubblica, sia per quanto riguarda l’aspetto della prevenzione, che per quello che attiene il contrasto a tutte le forme di reato e che vede i militati al fianco della magistratura".

Infine, Calandro ha evidenziato "l’importanza della sinergia istituzionale, elemento procedurale imprescindibile per soddisfare in maniera concreta ed efficace le esigenze della collettività».