«Festa della birra» a Cirignano, tutto pronto per la quinta edizione

Tutto pronto, a Cirignano, per la quinta edizione della «Festa della birra»: un evento organizzato dall'associazione «Cirene» e realizzato grazie all'impegno dei giovani della piccola frazione di Montesarchio. La manifestazione torna in piazza San Sebastiano, oggi e domani, dopo due anni di stop causato dall'emergenza pandemica. Quello di questo fine settimana, dunque, è un grande ritorno, molto atteso dagli organizzatori e dai cittadini. «Siamo contenti di riorganizzare questi due appuntamenti che per noi rappresentano momenti di aggregazione e divertimento ha commentato il presidente dell'associazione Cirene, Pellegrino Zotti il ritorno della festa della birra è il segnale di una ripresa e ringrazio i tanti ragazzi che stanno collaborando per la riuscita dell'evento».

Indiscusse protagoniste delle due serate, la prima stasera e la seconda domani, saranno le birre alla spina, bionde e rosse, accompagnate da un «aperiBirra» arricchito da sfizioserie, fritture e degustazioni di prodotti tipici locali: dalla tagliata marchigiana a una selezioni di tartufi. Ma non solo birra e gastronomia, infatti in entrambe le serate sarà dato ampio spazio anche alla musica. Durante l'aperitivo il sottofondo musicale sarà curato dal Dj Set di Pietro Vox che anticiperà i concerti «Una tribù che balla» (cover di Jovanotti) in programma stasera e «Habemus Capa» (cover di Caparezza) previsto domani.