Festa Madonna delle Grazie, le giostre traslocano a piazza Risorgimento

Novità nell’organizzazione della prossima festa della Madonna delle Grazie, uno degli eventi in assoluto più attesi e sentiti dai beneventani. Oggi l’assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, è al lavoro per cercare una soluzione condivisa anche con la minoranza consiliare sulla probabile delocalizzazione del luna park, solitamente allestito in piazza Cardinal Pacca, area come già noto sottoposta a lavori di scavi archeologici in vista della realizzazione del progetto Pics “I percorsi della storia – il front office turistico”.

«L'ipotesi più accreditata - spiega in una nota il delegato al ramo di Palazzo Mosti - è di localizzare il luna park della Madonna delle Grazie in quel di piazza Risorgimento.

Per ciò che concerne il mercato di piazza Cardinal Pacca andrà con ogni probabilità in zona Pacevecchia nei pressi di via Raffaele Delcogliano».

Sulla questione delle giostre, infatti, l'amministrazione comunale insieme ai gestori e ai tecnici della sicurezza hanno effettuato diversi sopralluoghi, nel corso dei quali è stato anche preso in considerazione come possibile spazio il piazzale adiacente al PalaValentino Ferrara, un'area di 2.000 metri quadri, che però non sono stati ritenuti sufficienti per allestire le attrazioni ludiche, considerato l'afflusso di persone che accorrono in città in quei giorni.

«Per questo - prosegue Ambrosone - l’area del PalaValentino Ferrara risulta di dimensioni troppo ridotte. Inoltre ci troveremmo a non poter garantire i parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente che sono molto stringenti e vengono attentamente approfonditi nella commissione pubblici spettacoli. Il PalaValentino Ferrara, purtroppo, non solo non ha gli spazi adeguati in termini di superficie, ma non contempla le caratteristiche tecniche necessarie. Non a caso gli stessi organizzatori del luna park e i tecnici della sicurezza hanno ritenuto, da subito, nemmeno valutabile l’ipotesi che il gruppo Pd ha ipotizzato. Per queste ragioni propendiamo per la più ampia piazza Risorgimento, di circa 4000 metri quadri: più simile per dimensione a piazza cardinal Pacca e più adatta, anche per motivi logistici e geografici, ad ospitare il luna park della festa con il coinvolgimento di un’ampia zona della città e relative attività commerciali lungo diverse arterie stradali».

Per quanto concerne, invece, il trasferimento del mercato rionale da piazza Cardinal Pacca a via Delcogliano, l’assessore Ambrosone spiega che «le stesse associazioni di categoria ci hanno richiesto di poter effettuare il mercato settimanale del martedì in zona Pacevecchia, considerando che la stessa zona, in passato, è stata oggetto di numerose richieste dei comitati di quartiere e cittadini che reclamavano la necessità di un mercato in quella zona, mai esistito. Pertanto, viste le diverse richieste e considerando le stesse fondate e attinenti, si sta provvedendo a poter acquisire i diversi pareri tecnici e se gli stessi saranno tali da consentire la richieste delle associazioni e dei cittadini provvederemo in via transitoria a delocalizzare il mercato in via Delcogliano».