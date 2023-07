Luminarie accese, luna park in funzione, bancarelle aperte e primi assembramenti di persone lungo le strade. E' qui la festa. Da ieri hanno preso il via le celebrazioni in omaggio alla Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Quello di venerdì è stato una sorta di prologo, istituito e voluto dal sindaco Mastella e dall'assessore Ambrosone, per creare maggiori opportunità commerciali ed amplificare l'interesse. A partire da oggi e fino a lunedì, però, è previsto come da tradizione il flusso maggiore.

L'allungamento dell'area della festa anche al terminal degli autobus extraurbani in via Pertini e quindi alle soglie della zona alta della città, costituisce indubbiamente la maggiore novità. Questa situazione, obbligata in virtù della situazione di piazza Cardinal Pacca bloccata per la scoperta di reperti archeologici, è quella che desta curiosità da parte degli amministratori e della gente. Il banco di prova di ieri è parziale, un bilancio si potrà stilare solo alla fine della festa per vedere come è andata a livello logistico, d'affari o se c'è stata dispersione. «Il progetto di un coinvolgimento di più zone della città dice l'assessore Ambrosone a dire il vero mi ha sempre affascinato e questa scelta forzata di questa edizione potrebbe costituire in base ai risultati che otterremo il viatico per rendere il progetto ancora più ampio e riproporlo negli anni futuri. Questa soluzione potrebbe anche indurre le persone ad organizzare le presenze alla festa in più giorni e frazionata e naturalmente l'intero indotto ne beneficerebbe».

Come da previsioni qualche problema specie in serata e nelle ore di punta c'è stato a livello di circolazione soprattutto per il divieto di circolazione di via Pertini anello di congiunzione sia a salire che a scendere tra la zona alta ed il centro del capoluogo. Rallentamenti in prossimità degli incroci con via Ponticelli, naturalmente sul ponte Vanvitelli e al semaforo all'incrocio con via Monteforte. L'ordinanza naturalmente sarà in vigore fino a lunedì e in particolare riguarda il divieto di transito delle auto ed anche di parcheggio in via Pertini, in via Posillipo, via Torre della Catena (tratto compreso tra l'incrocio con il viale S. Lorenzo e l'incrocio con via Parrocchia Nuova), Rotonda Ponte Tibaldi svincolo via Torre della Catena, viale S. Lorenzo, corso Dante, via Agilulfo, via Pedicini, corso Garibaldi (da piazza Cardinal Pacca a piazza Duomo), via Nuova Calore. Anche quest'anno i fuochi d'artificio concluderanno i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Il via è previsto alle 24 di lunedì e saranno sparati da viale Vittime di Nassiriya, l'area giù utilizzata negli anni scorsi, che sarà poi chiusa al traffico veicolare in occasione dell'evento. Lo spettacolo pirotecnico è stato affidato a due ditte specializzate: la Pirotecnica Carmela Ronca di Pietrastornina e la Piromagia di Pannarano.

Per quanto riguarda il programma religioso, quello odierno offre uno degli appuntamenti più sentiti e che fa parte della tradizione centenaria. Alla vigilia della solennità della Madonna delle Grazie, ci sarà la veglia, l'appuntamento più sentito. La lunga notte di preghiera comincerà alle ore 22 con l'animazione delle Suore Francescane Immacolatine. Alle ore 23 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da fra Antonio Tremigliozzi, ministro provinciale dei frati minori del Sannio e dell'Irpinia, al termine della quale, a mezzanotte circa, ci sarà la supplica alla Madonna delle Grazie. Poi la veglia proseguirà per tutta la notte, fino all'alba di domenica.