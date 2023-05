Festa della Repubblica, ecco il programma delle celebrazioni

Una serie di eventi celebrativi scandiranno la giornata il prossimo 2 giugno, 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica.

L'inizio è previsto alle 11 in piazza Castello con la rassegna del picchetto armato, la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti. Seguiranno la lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto di Benevento Carlo Torlontano e le allocuzioni del sindaco di Benevento e del presidente della Provincia.



Nel corso della cerimonia, il personale Saf dei vigili del fuoco eseguirà il dispiegamento del tricolore sulla facciata del palazzo del Governo. Alle ore 17 si procederà all'ammainabandiera, sempre in piazza Castello.

Nella stessa giornata saranno consegnate le onorificenze dell'Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana', conferite dal presidente della Repubblica, a personalità che si sono distinte per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari nonchè per l’attività prestata per l’emergenza pandemica da Covid.