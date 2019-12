Una sfilata di 250 trattori ha invaso pacificamente questa mattina le strade di Pietrelcina, in provincia di Benevento. Così la Coldiretti della Campania ha voluto festeggiare la 69esima Giornata Regionale del Ringraziamento, portando nel paese natale di San Pio un enorme schieramento di mezzi agricoli. L'appuntamento si è aperto con la celebrazione della santa messa - nella chiesa del convento dei Frati Cappuccini - per ringraziare il Signore del raccolto. Ad officiare il rito è stato l'arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca. Presenti 1.500 agricoltori provenienti dalle cinque province campane. Il rito sacro è stato seguito, come da tradizione, dal corteo delle macchine agricole, benedette una ad una da monsignor Accrocca. L'iniziativa si è avvalsa del patrocinio del comune di Pietrelcina. In piazzetta Maria Pyle è stata allestita una rappresentanza dei prodotti agroalimentari regionali con Campagna Amica. Alla manifestazione hanno partecipato il direttore di Coldiretti Campania, Avellino e Napoli Salvatore Loffreda, il presidente di Coldiretti Avellino Francesco Acampora, il direttore di Coldiretti Benevento Gerardo Dell'Orto, il presidente di Coldiretti Caserta Manuel Lombardi e il direttore Giuseppe Miselli, il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo e il direttore Vincenzo Tropiano.