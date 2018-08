Mercoledì 29 Agosto 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 30 Agosto, 01:10

BENEVENTO - Con il concerto di Gigi D’Alessio si chiude questa sera il cartellone della XXXIX edizione di Benevento Città Spettacolo. Ultima giornata di cartellone ma non del Festival che vivrà domani sera un momento particolare con un saluto in musica alla città, quello del Conservatorio «Nicola Sala» di Benevento che proporrà, in piazza Santa Sofia ore 21 (ingresso libero) «Cavalleria rusticana» opera in un atto di Mascagni.