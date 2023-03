Giovanni Impastato, Dacia Maraini e Carlo Sini saranno i protagonisti degli appuntamenti proposti in questa settimana dal Festival filosofico del Sannio. La "libertà", tema scelto per la nona edizione della kermesse filosofica, sarà contrapposta alla mafia e alla rivoluzione femminile ancora da completare nel mondo d'oggi. Il filosofo Carlo Sini si soffermerà sulla ricerca continua della libertà da parte dell'uomo.

Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978, racconterà invece oggi pomeriggio del fratello e della sua battaglia contro "Cosa nostra": «Ascolteremo questo pomeriggio la voce di Giovanni Impastato - ribadisce Carmela D'Aronzo, presidente dell'associazione "Stregati da Sophia", che organizza il festival - il quale sta dedicando la sua vita a difendere la libertà contro il diffondersi della criminalità organizzata».

Impastato, che ha recentemente pubblicato il libro "Mio fratello. Tutta la vita con Peppino", oltre a ripercorrere l'impegno del giornalista nel denunciare la criminalità organizzata, ne rilancia anche la battaglia in favore della legalità. Un sacrificio, quello del fratello, che non è stato certo inutile se, a distanza di quarant'anni, quella battaglia viene ancora ricordata e quei "cento passi" che separavano la casa degli Impastato da quella di Gaetano Badalamenti, negli anni sono diventati milioni grazie a quanti hanno raccolto la sfida del giornalista siciliano. Ad accompagnare Impastato al teatro San Marco (lectio magistralis a partire dalle 15) sarà Simmarco Perrillo, presidente della cooperativa sociale "Al di là dei sogni" e del consorzio "Nuova cooperativa organizzata".

Attesi i saluti istituzionali di Antonella Tartaglia Polcini, assessora alla cultura del Comune di Benevento, mentre a introdurre il tema sarà la stessa presidente D'Aronzo. L'incontro con gli studenti sarà coordinato dal giornalista Mario Valentino. Impastato, inoltre, inaugurerà, alle 18.30, la mostra "Tracce di libertà", nella quale confluiscono le opere realizzate dagli allievi del Liceo artistico di Benevento.

Domani, invece, in occasione della "Giornata internazionale della donna", la scrittrice Dacia Maraini terrà la lectio magistralis sul tema "Donne e libertà: una rivoluzione ancora incompiuta". La Maraini, da sempre in prima linea per sostenere il percorso delle donne per l'affermazione dei propri diritti, attualmente è tra le maggiori paladine per la difesa delle donne iraniane che lottano quotidianamente contro la repressione di un potere che non intende riconoscerne il ruolo sociale. Una lotta impari, difficile che le donne, anche in altri Paesi, combattono in nome di quella uguaglianza e parità nel merito, oltre che nella vita, che sembra non essere ancora pienamente raggiunta. «Una rivoluzione, quella femminile - sostiene la stessa Maraini - che non è ancora compiuta e che, purtroppo, ha ancora strada da fare». Oltre alla Tartaglia Polcini, sul tema "donne e libertà" interverranno anche Maria Carmela Serluca, assessora alla cultura e all'istruzione a Palazzo Mosti, e la D'Aronzo. A coordinare gli interventi Aglaia McClintock, dell'Unisannio, e il giornalista Eugenio Murriali. La lectio magistralis sarà preceduta dall'inaugurazione da parte della Maraini della mostra "Quando spazio e luce iniziano a prendere forma", con opere realizzate da "Offtec progetti" del presidente Flavian Basile, allestita presso il museo Arcos del capoluogo. Infine Carlo Sini, venerdì 10, esaminerà i tentativi dell'individuo per raggiungere la libertà.