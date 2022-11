È partito ieri il countdown ufficiale per l'accensione delle luminarie natalizie nel centro storico di Benevento. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Clemente Mastella, protagonista insieme all'assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, dell'inaugurazione della fiera gastronomica BenTorrone, apripista degli eventi natalizi in città.

«L'appuntamento con l'accensione delle luminarie dichiara il sindaco è per sabato 3 dicembre, quando accenderemo lungo corso Garibaldi le luci del Natale. Mentre l'8 dicembre sarà la volta delle contrade e degli altri quartieri della città».



L'illuminazione, come già annunciato da molto tempo, sarà in forma ridotta e verrà realizzata attraverso il contributo degli esercenti commerciali e degli imprenditori del territorio, che in questi giorni stanno rispondendo all'avviso pubblico lanciato da Palazzo Mosti. «Lungo corso Garibaldi anticipa Mastella Artistica si occuperà delle luminarie creando un tunnel di luci, mentre il centro storico sarà illuminato da locali e bar». Inoltre, il sostegno offerto da due attività commerciali contribuirà all'accensione delle luci in via Nenni e in via Napoli. Una road map di interventi per rispondere concretamente al caro energia e al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in settimana aveva punzecchiato la fascia tricolore sannita dicendo di essere «pronto a venire con il cacciavite e le lampadine», rispondendo, così, alla richiesta di attenzione rivolta a palazzo Santa Lucia dai sindaci delle aree interne.



Richiesta di finanziamenti per gli addobbi natalizi inoltrata già alla Regione ma fino ad oggi rimasta inevasa. «Noi siamo sempre in attesa di qualche lampadina che ci manderà De Luca» la replica del sindaco alle dichiarazioni del governatore, giunto martedì a Benevento, mentre il primo cittadino era impegnato a Bergamo dove si è tenuta l'assemblea nazionale dell'Anci. Un allestimento natalizio, quindi, all'insegna della sobrietà, con una doverosa attenzione al risparmio, visto il momento storico, ma anche, e soprattutto, come invito a ricercare il significato più vero e profondo del Natale. Numerosi saranno gli appuntamenti e le occasioni di comunità e socializzazione.



«Questa è la scelta che abbiamo fatto - sottolinea l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone -, non solo per contrastare il caro bollette ma anche per lanciare un messaggio etico nei confronti dei cittadini. L'amministrazione sceglie di optare per una minore illuminazione, in un momento di difficoltà generale che va affrontato con l'impegno al risparmio da parte di tutti, in primis dall'amministrazione pubblica. Vogliamo dare un segnale, non rinunciando però all'atmosfera natalizia». Tradizionalmente, durante il periodo che va dall'Immacolata all'Epifania, l'amministrazione comunale si occupa dell'allestimento cittadino in particolare del corso Garibaldi e aree limitrofe con addobbi, decorazioni e luminarie per creare l'atmosfera natalizia, rendere più attrattiva la città e soddisfare le aspettative di turisti, operatori commerciali e residenti. Ma l'aumento dei costi energetici ha ridotto notevolmente gli stanziamenti di bilancio comunale per gli allestimenti. Da qui l'idea di coinvolgere i soggetti interessati alla promozione del territorio, al suo sviluppo turistico e commerciale, come ad esempio enti, associazione e imprese.

«La Regione, purtroppo, non ci concede un centesimo per poter addobbare la città in occasione delle festività natalizie cosa che invece succede a Salerno spiega l'assessore Ambrosone - quindi abbiamo cercato di inventarci qualcosa invitando gli attori della città di poter adottare una strada, una piazza o un vicolo. Il Comune patrocinerà e partecipare per fare in modo che gli addobbi possano essere funzionali». Sempre ieri, poi, inaugurata anche in piazza Roma, la pista di pattinaggio su ghiaccio.