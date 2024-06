Prende in mano e mostra un foglio dopo l'altro. Sul primo c'è scritto: «Il 16,58% è un punto di partenza»; sul secondo: «500 giorni all'alba»; sul terzo: «2026, Benevento libera». Come in un videomessaggio Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia ed europarlamentare rieletto, lancia tre messaggi chiari: il lavoro di ricostruzione del partito deve continuare e le Europee sono solo un punto di partenza, è già pronto a offrirsi come candidato presidente del centrodestra per le Regionali, la Rocca dei Rettori e Palazzo Mosti saranno espugnati. «Mister 100mila preferenze», come lo appella arrotondando il coordinatore provinciale Francesco Maria Rubano, è stato il candidato più votato nel centrodestra con 97.861 voti . «Il dato di Benevento – spiega Martusciello – è solo un punto di partenza. Guardo ai voti di lista che restituiscono a Forza Italia un risultato che ci fa credere che la vittoria alle Regionali è alle porte. Mancano solo 500 giorni. Se sarò candidato presidente? Sento su di me forte la responsabilità di aver avuto 100mila voti, di essere stato il candidato più votato nel centrodestra quindi offro la mia disponibilità alla coalizione nella consapevolezza che non bisogna mettere le bandierine ma individuare chi può rappresentare una sintesi per portare le forze alleate a vincere e queste elezioni». Certo dovrà far combaciare la sua disponibilità con la volontà degli alleati.

GLI ALLEATI

Trovare una quadra non sarà semplice. Fratelli d'Italia ritiene di aver i numeri per essere in diritto di indicare il candidato presidente della coalizione e già ha fatto circolare il nome del viceministro Edmondo Cirielli, mentre la Lega sembra più disposta a fare un passo indietro ma non accetterà decisioni non condivise. Quasi certamente nell'anno delle elezioni regionali si voterà anche per le Provinciali con la nuova legge che restituirà al voto popolare la scelta del presidente e dei consiglieri al voto popolare. «Noi siamo pronti – specifica Martusciello - con una classe dirigente capace di rappresentare adeguatamente questa provincia». A seguire le Comunali a Benevento: «Ho parlato con Piantedosi – sottolinea ancora il dirigente regionale di Forza Italia -, mi ha assicurato che sarà fatto un decreto legge per consentire il rispetto della Costituzione. Quest'ultima prevede che i Consigli comunali durino in carica 5 anni, non si vede la ragione per cui Benevento o Napoli dovrebbero restare in carica per un tempo maggiore».

I NUMERI

Ma Martusciello è a Benevento per partecipare all'analisi del voto delle Europee sul territorio. Ed è subito servito dal coordinatore provinciale: «Abbiamo preso 10.500 voti di preferenza – spiega dati alla mano Francesco Maria Rubano -, gli stessi che ha raggiunto la premier Meloni e ci distanziamo con soli 2mila voti dalla candidata sannita. La nostra è la provincia più azzurra con un incremento di sette punti percentuali rispetto alla media nazionale e una crescita sulla lista in 56 comuni della provincia. Questo è sintomo di un partito vitale, il più organizzato nel Sannio con una classe dirigente che si è impegnata in ogni realtà. Abbiamo stravinto. Se leggiamo la classifica delle liste al primo posto c'è Fratelli d'Italia con il 20% circa, al secondo noi con il 16,58%, segue al 16% il Pd e al quarto posto, medaglia di legno, Stati Uniti d'Europa il cui simbolo del partitino del sindaco di Benevento non è presente all'interno del contrassegno e c'è un voto in aggiunta di Nicola Caputo, quindi di Italia Viva, e della Bonino: il loro è un dato catastrofico». Intanto è tempo di countdown perché cinquecento giorni in politica passano in un battibaleno. «Per responsabilità e rispetto – dice Rubano – andrò in tutti i comuni in una missione che ci porterà al governo della Provincia e della Regione». «Non faccio i tour, non sono un cantante», aggiunge poi riferendosi ad una dichiarazione che il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, rese qualche tempo fa “Il Mattino” commentando le tappe elettorali organizzate da Rubano nei paesi del Sannio. I due non si prendono molto, tanto che pure sulle ultime vicende che stanno interessando la maggioranza alla Rocca dei Rettori (tre consiglieri hanno rimesso le deleghe al presidente Lombardi), il dirigente azzurro è caustico: «La linea di Forza Italia è alternativa al metodo politico di chi governa la Rocca dei Rettori. La posizione di Fratelli d'Italia è differente: un giorno fa una cosa, un giorno ne fa un'altra».