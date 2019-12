La Provincia di Benevento ha approvato oggi il progetto definitivo per la messa in sicurezza dell'alveo fluviale del fiume Calore nella zona Pantano dove confluisce con il Sabato. Per le opere sono previsti 1,245 milioni di euro. La delibera, adottata oggi, costituisce la conclusione di un provvedimento tecnico-amministrativo di finanziamento disposto dal dirigente regionale del Genio Civile di Benevento, Giuseppe Travia, su fondi messi a disposizione dal presidio di Protezione civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA