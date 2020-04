Ultimo aggiornamento: 07:59

L’inno di Mameli, le sirene spiegate, i lampeggianti accesi, i sanitari schierati con le divise color arancio, le ambulanze disposte in fila indiana, ieri mattina hanno sostato davanti ai luoghi della sofferenza e del soccorso, per ringraziare e omaggiare gli operatori sanitari in trincea. L’iniziativa, organizzata dalle Misericordie della provincia di Benevento, ha dato vita a una manifestazione che ha rotto per alcuni minuti il silenzio delle strade della città. Una rappresentanza della confederazione si è soffermata, per alcuni minuti, davanti all’ingresso di via Raffaele Delcogliano del Rummo. Ha poi raggiunto la centrale operativa del 118, dove ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Salvatore Calabrese, il coordinatore della centrale, di Solopaca, prima vittima del coronavirus nel Sannio. Quindi, si è spostata presso la sede della Croce Rossa, di viale Mellusi per testimoniare solidarietà all’associazione di volontariato che si sta prodigando per prestare soccorso ai contagiati e per aiutare le famiglie in isolamento. Un flash mob per ricordare medici e infermieri che hanno perso la battaglia contro il Covid-19, e per dare coraggio a quelli che tutti i giorni, da oltre un mese, stanno combattendo una guerra impari.Il personale delle Misericordie, con i mezzi di soccorso di Airola, Baselice, Benevento, Castelfranco in Miscano, Montesarchio, Morcone, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, Sant’Angelo a Cupolo e Torrecuso ha dato vita a una dimostrazione che ha coinvolto la zona alta della città, finalizzata a lanciare un messaggio concreto e commovente ai compagni di cordata che in corsia e sul territorio, si stanno adoperando per uscire vittoriosi dall’emergenza. I valori altissimi di fratellanza, di condivisione, di collaborazione, di senso civico, di appartenenza, si stanno facendo strada tra le angosce, con le ambulanze che sfilano e si incontrano per dire «Noi ci siamo».