BENEVENTO - Disservizi nel servizio idrico sono previsti a Foiano nella giornata di domani, 2 marzo, a causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria necessari alla parte da parte di Gesesa. E' previsto l'abbassamento della pressione o irregolarità nel servizio e anche la mancanza di acqua nel centro urbano a partire dalla tarda mattina (dalle 11.30) e almeno fino alle 13.30. Queste le zone interessate dai disservizi: via Montetto, via Vanvitelli, via Sturzo, via Santa Maria e traverse, via Pisciaro, via Aldo Moro e traverse, via Pisacane, via Nazionale e traverse, via Orticelli, piazzetta Santa Maria, via Pino Amato, via San Giovanni e traverse, via Kennedy. Gesesa ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717.



