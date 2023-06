E mentre la comunità festeggia il patrono, San Giovanni Eremita, da Tufara, con la serata finale di stasera che prevede il concerto di Enrico Ruggeri, il sindaco Giuseppe Ruggiero annuncia con orgoglio e soddisfazione il riconoscimento del Codacons a Foiano che è tra i primi 3 Comuni italiani ad aver attuato politiche energetiche sostenibili.

La cerimonia per la premiazione ci sarà il 19 luglio a Roma presso il centro congressi di Palazzo Rospigliosi. «Tra gli obiettivi che ci siamo prefissi sin dal nostro primo insediamento ha dichiarato il sindaco il primo è stato valorizzare la qualità del nostro territorio, del suo patrimonio naturalistico, ambientale, energetico, enogastronomico e culturale. Questo riconoscimento ci stimola a fare sempre di più e meglio, in ogni settore, dall'agroalimentare all'artigianato, passando per l'innovazione sociale e tecnologica, fino all'economia circolare. Sono particolarmente soddisfatto perché Foiano è tra i 3 Comuni italiani che si sono distinti per l'aver adottato politiche e strategie per contrastare il caro-bollette.

Il nostro territorio è interessato da una importante presenza di impianti eolici, quindi abbiamo acquisito una certa cultura rispetto alle rinnovabili e capito quanto queste siano le principali protagonisti della transizione green. Noi affrontiamo quotidianamente nuove sfide, e siamo ben consapevoli che le transizioni non sono mai facili, ma è proprio in questi momenti che diventa importante saper cogliere le opportunità di cambiamento e di sviluppo». L'amministrazione comunale ha organizzato vari incontri su rinnovabili e transizione energetica, «prima che Foiano avesse la sua comunità energetica ricorda Ruggiero - con l'obiettivo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Non ultimo, quello di maggio scorso, dal titolo "Transizione energetica, scenari al 2030".

In quell'occasione ho rimarcato che oggi siamo al punto zero, perché, dopo trent'anni dai primi insediamenti, ci troviamo con impianti da adeguare a nuove tecnologie e la necessità di aumentare la produzione di energia da rinnovabili. Inoltre ciò che sta accadendo nel cuore dell'Europa ci costringe ad affrontare una realtà nuova e del tutto inaspettata, con la sensazione di essere tornati indietro nella storia ed il rischio di vedere vacillare le fondamenta di una unione internazionale». Tra le tante iniziative che hanno fatto includere il piccolo centro fortorino tra quelli più green, anche la politica della valorizzazione dei polmoni verdi, e l'intercettazione di nuove risorse idriche per affrontare il cambiamento climatico ed i periodi di siccità, contribuendo anche alla salvaguardia delle api. E sul fronte della valorizzazione ambientale e paesaggistica, il sindaco ha anche annunciato il programma del «Feo Fest», la rassegna estiva sempre più ecologica che dal 26 al 30 luglio, trasformerà il bosco Frosolone ed il borgo antico, in location da cui far echeggiare non solo la musica ma anche altri tipi di arte per lanciare un messaggio di "green revolution" e buone pratiche verdi.