Un fondo monetario finalizzato a sostenere azioni di utilità sociale promosse da enti pubblici e privati che operano sul territorio tramite azioni di contrasto alla povertà e volti a creare nuove opportunità imprenditoriali, educative o culturali di qualità, inclusive e allo stesso tempo paritarie. È l’ultimo progetto messo in campo da giovani imprenditori, commercialisti, avvocati ed esperti contabili di Benevento, riuniti sotto le sigle di Confindustria Benevento Giovani imprenditori, Unione Giovani Commercialisti ed esperti contabili e associazione italiana Giovani avvocati. Una fitta rete sostenuta dall’importante partnership con la Fondazione di comunità Benevento, che farà da hub digitale per la creazione del fondo. L’iniziativa verrà presentata mercoledì 19, alle 16, presso la sala lettura di Palazzo De Simone, introdotta da un convegno dal titolo «Il Fondo Generazione Sannio», che vedrà la partecipazione di professionisti del settore, che condivideranno le loro esperienze e le loro competenze con l’obiettivo di illustrare l’importanza del fondo e il suo impatto sul capoluogo e il suo hinterland.

GLI OBIETTIVI

«Insieme a giovani avvocati e commercialisti - spiega Alessio Zollo (nella foto), presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento - abbiamo deciso di dare vita a questo fondo, che abbiamo già iniziato a riempire. Nel corso del tempo, tramite alcuni eventi che organizzeremo, il fondo continuerà a riempirsi e verrà utilizzato per progetti sociali relativi ai nostri ambiti. L’idea - prosegue - è di collaborare con la Fondazione di comunità per veicolare i nostri investimenti in progetti che possano aiutare a contrastare fenomeni come lo spopolamento delle aree interne, tutelare il territorio, fare economia civile e favorire uno sviluppo sostenibile. Intendiamo lanciare un messaggio di speranza e un supporto concreto ai tanti ragazzi che sono sul nostro territorio». Attraverso il fondo «Generazione Sannio», quindi, verranno sviluppate anche occasioni di crescita e di apprendimento per rilanciare capacità, talenti, competenze e aspirazione in adolescenti e giovani adulti che vivono in situazioni di fragilità e vulnerabilità. Il tutto reso possibile dall’intervento della Fondazione di comunità di Benevento, che si impegna per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio sannita e che si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita della comunità locale attraverso progetti specifici, come il fondo che verrà presentato il 19, promuovendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale.

«Ci troviamo in un territorio con grosse opportunità potenziali ma che deve fare fronte al continuo calo demografico e a scarse prospettive per i più giovani, che tendono ad andare via dal Sannio. Il nostro intervento ha come obiettivo evitare il continuo spopolamento del territorio causato sia dalla scarsa natalità che dall’emigrazione dei residenti - prosegue lo stesso Zollo -. Realizziamo un intervento per soddisfare le esigenze espresse dal nostro territorio per creare tra i cittadini un futuro migliore».

Il programma della giornata prevede numerosi interventi degli attori protagonisti del progetto. A seguire verrà presentato nello specifico il «Fondo Generazione Sannio» con relazioni e testimonianze di rilevanza curate da avvocati, imprenditori e commercialisti campani. Alle 19 seguirà un aperitivo solidale di raccolta fondi. L'evento è accreditato presso gli ordini professionali ai fini della formazione obbligatoria.