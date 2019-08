Venerdì 23 Agosto 2019, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire da lunedì prossimo, Anas avvierà i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo la strada statale 265var «Fondo Valle Isclero». Per consentire gli interventi, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione regolato da semaforo o dal personale di cantiere, nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 19, esclusi i giorni festivi. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 ottobre. I lavori rientrano nel programma avviato da Anas e denominato #bastabuche, che ha consentito finora il risanamento della pavimentazione di circa 20.000 km di corsie stradali in Italia, per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro.