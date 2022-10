Fondovalle Isclero, bufera autovelox: «Limite di velocità troppo basso»

È entrato in funzione solo martedì ma sono già tante le polemiche di quanti, soprattutto via social, contestano la decisione del Comune di Dugenta di installare un nuovo autovelox lungo la Fondovalle Isclero. La postazione che rileva le infrazioni al limite di velocità che in quel tratto è di 60 km/h, è posizionata al chilometro 13,450, in un lungo rettilineo poco dopo lo svicolo Sant'Agata de' Goti/ospedale. Poco dopo, a circa un centinaio di metri, è ben visibile un segnale che indica il limite di 80 chilometri orari, segnale che fa sorgere un dubbio quando spesso è già tardi se non si vuole frenare bruscamente e rischiare tamponamenti. Si tratta solo del primo dei due autovelox voluti dal comune telesino. L'apparecchio infatti controlla i veicoli che viaggiano in direzione Benevento ma un secondo dispositivo, in attesa di autorizzazione, entrerà in funzione nelle prossime settimane per i veicoli che percorrono l'altro senso di marcia.

Le polemiche sono rivolte proprio a un limite così basso, ignorato dalla maggior parte di chi percorre l'arteria (un aiuto arriva dai computer di bordo ma non tutte le auto ne sono provviste) dove peraltro la velocità consentita è quasi sempre quella dii 80 km/h. «Pochi metri di strada con limite 60, poi torna a 80» scrive un utente. C'è chi parla di «pizzo legalizzato», chi lamenta che «con la scusa della sicurezza si fregano i soldi», o ancora: «Mettere un limite di velocità a 60 km è azione indecente e pericolosa». In tanti chiedono chiarezza proprio sul limite previsto in quel tratto: «Si può sapere con certezza e ufficialità qual è il limite di velocità, visto che i segnali sono contraddittori?». E ancora: «Il Comune di Dugenta, l'ente proprietario/gestore della strada e la prefettura sarebbero così gentili da chiarire qual è il limite previsto? Chiedo per il buon senso». Ma c'è anche chi, sebbene sia in netta minoranza, condivide l'iniziativa presa dall'amministrazione guidata dal sindaco Clemente Di Cerbo: «Faccio quella strada tutte le mattine - scrive un automobilista - e vorrei dire al sindaco di prendere provvedimenti in altri punti dove, nonostante ci siano state già vittime, immancabilmente ogni mattina si fanno inversioni per uscire da Dugenta».

E proprio di sicurezza aveva parlato Di Cerbo già nel 2016, quando partì il lungo iter autorizzativo che martedì ha portato all'entrata in funzione dell'autovelox. Un provvedimento allora condiviso all'unanimità dal consiglio comunale. Poi le varie difficoltà dovute anche al passaggio di competenze della 265/VAR tra la Provincia di Benevento e l'Anas. A inizio agosto l'installazione dell'apparecchiatura in attesa della pianificazione dei servizi di polizia stradale. L'impianto, tra agosto e settembre, ha funzionato solo per rilevazioni a fini statistici. Così nei primi 10 giorni risultano essere transitati circa 97.000 veicoli, di cui circa il 18% non ha rispettato il limite e di cui ben 3.500 hanno viaggiato a una velocità di oltre 100 km/h, con punte anche di oltre 200km/h. Dati chiari, sottolinea Di Cerbo che risponde alle critiche. «La velocità è di 60 km/h - dice il sindaco - ma è evidente che non è questa una decisione del Comune di Dugenta perché il limite lo ha decretato Anas. Più volte, in sede di incontro e di autorizzazione, abbiamo sollevato perplessità a riguardo ma ci è stato sempre confermato che il limite è quello». La segnaletica? «Il limite di velocità è indicato ma sia chiaro che su questo non è il Comune che provvede all'installazione della segnaletica e comunque anche questo aspetto è stato oggetto di attente verifiche in fase di autorizzazione. Altrimenti non ci sarebbe stata l'autorizzazione da parte della Prefettura di Benevento».