Fondovalle, sprint per avviare i lavori

«Abbiamo lavorato per non perdere il finanziamento con l'obiettivo di realizzare un'opera fondamentale per il territorio»: così il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che sul completamento della Fondovalle Vitulanese ha chiarito: «La Provincia ha concluso l'iter, adesso sarà la Regione a proseguire con la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Siamo fiduciosi ha spiegato Lombardi visto che ci è stato comunicato che a breve l'opera sarà affidata».



Si tratta di un intervento di circa 45 milioni di euro per una strada attesa da decenni: il progetto viario, infatti, è stato redatto negli anni '90 e circa tre mesi fa la Provincia di Benevento ha approvato il progetto definitivo che prevede la realizzazione del terzo lotto della bretella di collegamento alla Statale Appia. Dalla Provincia hanno precisato di aver «rispettato i propri obblighi finalizzati a ottenere due fondamentali risultati per il rilancio dell'economia e della società dell'intero Sannio, ovvero superare le condizioni di isolamento della valle Vitulanese e non perdere le ingenti risorse finanziarie destinate al territorio».



Sul completamento della Fondovalle Vitulanese è ottimista anche Giovanni Mastrocinque. Il sindaco di Foglianise ha dichiarato che «per la gara d'appalto tutto procede regolarmente». Secondo Mastrocinque «è fondamentale completare i lavori per la crescita e lo sviluppo dell'intero territorio». Della stessa opinione i sindaci degli altri comuni coinvolti (Apollosa, Campoli, Castelpoto e Cautano) che sono tutti favorevoli al completamento dell'opera, anche se per qualcuno andrebbe apportata qualche piccola modifica, tutti convinti che non si può rischiare di perdere il finanziamento. Inoltre, non hanno mai ostacolato la realizzazione dell'opera visto che «garantirà hanno più volte spiegato - il superamento di uno storico gap infrastrutturale e il rapido collegamento con lo snodo autostradale della A1».



Voce fuori dal coro il primo cittadino di Vitulano, Raffaele Scarinzi, che è contrario alla realizzazione del vecchio progetto e che non sembra assolutamente intenzionato a fare un passo indietro. Il sindaco anche nelle ultime ore ha annunciato che continuerà la sua battaglia «per tutelare il territorio». Una battaglia che in questi mesi è approdata anche nelle aule di Tribunale dopo il ricorso presentato dall'ente comunale di Vitulano. «Sarà la giustizia a decidere ma io ha detto il sindaco Scarinzi - andrò avanti». Il primo cittadino negli ultimi mesi si è battuto per contrastare il progetto iniziale che ha definito «disastroso e dal forte impatto ambientale» e il suo ente ha anche proposto un percorso alternativo. Nei mesi scorsi, inoltre, Scarinzi ha anche scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per illustrare l'intera vicenda e per motivare la sua contrarietà. Scarinzi, dunque, è intenzionato a proseguire «per tutelare il territorio e un vigneto di oltre 200 anni che produce il Bue Apis, un vino insignito di numerosi riconoscimenti nazionali e fonte di reddito per chi lo coltiva».



Il presidente Nino Lombardi ha più volte garantito la sua «piena e completa disponibilità a lavorare, per rispetto istituzionale, con l'amministrazione Comunale di Vitulano per ricercare, in corso d'opera, quei correttivi necessari a superare le lamentate criticità del tracciato della Fondo Valle Vitulanese approvato in sede di Conferenza di Servizi». Con il ricorso l'ente guidato da Scarinzi aveva chiesto proprio l'annullamento del verbale dello scorso 28 gennaio quando, dopo la conferenza di servizi, era stato approvato il progetto con il consenso di tutti i Comuni interessati, eccetto quello di Vitulano.