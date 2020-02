BENEVENTO - Distrugge l'auto andando a sbattere contro la fontana di piazza Bissolati e finisce in ospedale al Rummo. L'incidente avvenuto in serata ha coinvolto un anziano di 77 anni di Benevento. Per motivi ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo della sua Renault finendo contro la fontana spartitraffico nel rione Ferrovia, nei pressi del ponte Vanvitelli. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Benevento. L'anziano è stato, poi, trasportato in ospedale per alcuni accertamenti, mentre per la fontana saranno necessari dei rilievi per quantificare l'entità dei danni. Ultimo aggiornamento: 23:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA