La fuga di metano, poi l'esplosione. Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti nella serata di ieri in valle Caudina: erano circa le 19 quando un violento incendio è divampato a Forchia, a poche centinaia di metri da alcune abitazioni e dal palazzetto dello sport del centro caudino.

Tanto spavento per la popolazione ma, per fortuna, non ci sono stati feriti e la situazione di emergenza è stata risolta nel giro di qualche ora, anche se 15 famiglie sono state evacuate per precauzione. Nella zona è stata sospesa l'erogazione di metano, con notevoli disagi.

Le fiamme alte circa trenta metri erano ben visibili da tutti i comuni vicini ma anche da Benevento e dal Casertano: immagini che hanno tenuto con il fiato sospeso migliaia di persone che, allarmate soprattutto dopo i primi video apparsi sui social, erano attesa di informazioni. Nel frattempo, lungo la vicina strada statale Appia si sono registrate code di circa tre chilometri.

APPROFONDIMENTI Acqua, boom di acquisti dopo il giallo sui veleni Tragedia sfiorata, massi cadono sulla strada Grandi opere, si rischia la paralisi

Sul luogo dell'esplosione sono immediatamente giunte le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Montesarchio. Appena arrivati hanno messo la zona in sicurezza ed effettuato i rilievi del caso. Restano da capire le cause che hanno provocato la fuga di metano, su questo faranno chiarezza le forze dell'ordine. Nel frattempo, ieri sera, sulla pagina ufficiale del Comune è stato diramato un avviso per informare la cittadinanza e invitarla alla prudenza: «È esplosa in zona agricola in via Misciuni ha comunicato l'ente comunale guidato da Pino Papa - una condotta del metano. Non si registrano feriti e vittime. Le abitazioni e le persone più vicine al luogo sono state messe in sicurezza. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine e i tecnici Snam stanno per intervenire. Si prega di non avvicinarsi al luogo dell'esplosione».

L'epilogo poteva essere molto diverso ma il peggio è stato evitato perché la fuga di gas si è verificata su una condotta situata in aperta campagna e circondata da terreno, distante circa cento metri dalle case più vicine: due palazzine vicine non hanno subito danni ma le famiglie residenti, in via precauzionale, sono state comunque evacuate. Probabilmente già nelle prossime ore potranno rientrare a casa. Il sospiro di sollievo è stato tirato dopo le 21 quando sono intervenuti i tecnici che hanno chiuso la condotta e, subito dopo, le fiamme alimentate dal gas si sono ridotte fino a spegnersi del tutto.

Nei dintorni non ci sono stati focolai, sono state bruciate dal fuoco solo alcune sterpaglie. Sul posto si è recato anche il primo cittadino di Forchia, Pino Papa, che ha spiegato: «Quello che è accaduto è stato spaventoso ma per fortuna non ci sono stati feriti. C'è stata una fuga di gas lungo la condotta principale del metano sul nostro territorio comunale che ha poi provocato l'esplosione nei pressi del nostro palazzetto dello sport, a poche centinaia di metri dalla struttura sportiva e da tante abitazioni. Lo spavento è stato davvero fortissimo». In quelle ore drammatiche Papa ha seguito le operazioni dei caschi rossi. «I vigili del fuoco ha riferito sono immediatamente accorsi sul posto ma impossibilitati a spegnere le fiamme in attesa della Snam per chiudere la condotta principale». Inoltre, il sindaco Papa ha evidenziato che tutte le abitazioni presenti in zona sono state evacuate, si tratta di 15 famiglie. Oggi scuole chiuse a Forchia e Arpaia. «La situazione è sotto controllo - dice il vicesindaco di Arpaia, Diglio -. Ora c'è da capire la causa del guasto». Per la grossa distribuzione oggi autobotti della Snam.