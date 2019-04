Mercoledì 3 Aprile 2019, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 16:02

BENEVENTO - Sarà riaperta al traffico domani la galleria ‘Passo del Lupo’, situata lungo lastrada statale 17/Var «Variante di Volturara», in provincia di Foggia, interdetta al transito dalfebbraio scorso a causa della caduta di alcuni calcinacci dalla volta del tunnel, lato Campobasso. Una notizia positiva anche per i comuni del Fortore.«L’impegno profuso da Anas e dall’impresa esecutrice dei lavori – che hanno operato sia in orario diurno che notturno – ha permesso di dare un ulteriore impulso alle lavorazioni, consentendo di ridurre i tempi di chiusura della galleria di circa una settimana», si legge nella nota dell'Anas.L’intervento, eseguito in regime di «somma urgenza» per un importo di oltre 200 mila euro, è stato finalizzato al ripristino della transitabilità dell’arteria. Il collegamento, infatti, risulta strategico in quanto particolarmente fruito dalla circolazione interregionale per gli spostamenti tra Puglia, Campania e Molise.