BENEVENTO - La Comunità montana del Fortore ha chiesto alla Regione Campania e al ministero dell’Agricoltura e Forestazione il riconoscimento della dichiarazione dello stato di calamità naturale per le aziende agricole e per le infrastrutture danneggiate in seguito allo stato di siccità nel periodo maggio-settembre 2022. Ci si è basati sulla relazione che il responsabile del settore Agricoltura e Foreste, Pietro Giallonardo, ha stilato sulla scorta delle istanze di agricoltori, allevatori, organizzazioni sindacali ed enti locali. Evidenziato il crollo del reddito legato alle produzioni cerealicole, foraggere, orticole e zootecniche, con la produzione vendibile ridotta di circa il 60% rispetto alla media.