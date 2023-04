«Forza Italia nel Sannio è un partito in crescita. Lo confermano le tante adesioni che stiamo raccogliendo. Tutto ciò è dovuto alla scelta di rendere protagonista il territorio con le sue imprese, le associazioni, le categorie produttive, che dovranno avere sempre di più un ruolo di primo piano nel progetto di affermazione della leadership di Fi». Così Francesco Maria Rubano, deputato forzista, nel corso del confronto con la stampa voluto in primo luogo per rendere note le linee lungo le quali il partito si muoverà per affrontare gli impegni elettorali del 14 maggio e quelli dell'anno prossimo, quando si dovrà votare per il Consiglio provinciale.

«Certo ha precisato siamo al lavoro perché l'appuntamento con le urne ormai imminente si traduca in un successo per la coalizione. Ma la nostra attenzione è già rivolta all'elezione dell'assemblea provinciale del 2024, che si affiderà al voto diretto, finalmente, dei cittadini». Proprio in quest'ottica, Fi lancerà un appello ai delusi del centrosinistra: «Non c'è chi non veda a cosa si sia ridotta oggi la Provincia - ha osservato Rubano -, dilaniata da beghe e contrasti inaccettabili di parte. Il nostro impegno si svilupperà con un confronto continuo con i cittadini, le associazioni, i sindaci, le amministrazioni. Chiederemo il contributo, fondamentale, in chiave di stesura del programma, di Pasquale Viespoli e di Erminia Mazzoni per la conquista della Rocca dei Rettori». Con quale scopo? «Perché si predisponga un piano per costruire un'istituzione nuova, al servizio della comunità provinciale e non di qualche parte, interpretandone le esigenze e adottando le misure per soddisfarle. In questa ottica ha annunciato il deputato prepareremo due liste: una di partito, l'altra con esponenti della società civile». Un percorso da realizzare, naturalmente, d'intesa con gli alleati e nel «rispetto delle linee politiche e programmatiche dettate dai vertici regionali e nazionali del partito», ha puntualizzato.

Possibili alleanze, magari, con il sindaco del capoluogo Clemente Mastella? «È un'ipotesi da escludere. Non sarebbe neanche ben vista dai nostri alleati - ha messo in chiaro nel corso dei lavori il coordinatore regionale degli azzurri, Fulvio Martusciello -. È un'esperienza al capolinea quella del sindaco». Insistendo sul tema delle prospettive politiche, Martusciello ha inoltre evidenziato come il partito sia già al lavoro perché il centrodestra conquisti la Regione, nel 2025. «Dovremo mandare a casa chi oggi ne è alla guida», ha sostenuto. Attestando il suo legame viscerale con il Sannio, ha poi garantito: «Mi batterò perché Benevento sia presente non solo in Consiglio ma anche in giunta per svolgere il ruolo politico che merita».

Nel frattempo lo stesso Rubano ha colto l'occasione per dare conto della sua attività parlamentare, in qualità di capogruppo in commissione Finanze, che «i cinque ministri e otto sottosegretari azzurri del Governo ha annotato Martusciello sostengono a spada tratta». L'analisi del deputato è partita dal nodo sanità: «È un servizio allo sfascio, del quale ho investito il ministro non una ma ben sei volte. Massimo rispetto per gli operatori e i direttori generali; se ci si trova così lo si deve alle scelte in Regione, dove si pensa a Salerno e, in qualche misura, a Napoli. E basta». A suo giudizio, va decongestionato il pronto soccorso del «San Pio», con l'attivazione di quello del nosocomio di Sant'Agata. Ha quindi messo al corrente della imminente sottoscrizione di una convenzione tra le Università di Caserta e Benevento con due aziende, la «Pizzarotti» e la «Ghella», impegnate nella costruzione della linea Av/Ac. Per quale scopo? «Attivare una formazione di professionisti specializzati nel settore anche con l'obiettivo di impedire che tanti nostri giovani lascino il territorio». Non ha trascurato, infine, di aggiornare sullo «stato dell'arte» della Telesina, i cui lavori inizieranno «a dicembre o gennaio al massimo».