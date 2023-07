Raccolta firma di Fi: prosegue la campagna per il tesseramento

In piazza Castello a Guardia Sanframondi Forza Italia ha messo in campo la sua «Giornata del tesseramento» per raccogliere nuove adesioni. L'iniziativa è stata organizzata dalla consigliera comunale forzista Fiorenza Ceniccola, coordinatrice provinciale Forza Italia giovani: «Un importante momento di confronto pubblico e ringrazio l’onorevole Francesco Maria Rubano, responsabile provinciale del partito, per aver contribuito in modo fattivo alla buona riuscita della manifestazione (unica in provincia di Benevento) finalizzata a dare il nostro piccolo contributo per raggiungere l’obiettivo fissato dall’onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti e Responsabile nazionale delle tessere azzurre».

«In questi due giorni sotto l’ombrellone, pardon, sotto il gazebo - incalza Cennicola - in piazza Castello abbiamo avuto modo di discutere e ricordare con tanti cittadini tutte le cose buone fatte dal presidente Berlusconi per il popolo italiano, per esempio l’aumento delle pensioni minime, la legge antifumo che ha vietato di fumare nei locali pubblici, l’abolizione della leva militare obbligatoria, l’introduzione della patente a punti e tante altre cose».

Poi la giovane forzista avanza una proposta: quella di raccogliere la corrispondenza con il presidente Berlusconi: «Abbiamo pensato di farne una raccolta per farla diventare una mostra itinerante per far conoscere ai nuovi arrivati nel partito chi era il presidente.

In poche parole, è stata un’esperienza entusiasmante dal punto di vista politico e, nei prossimi giorni, chiederò all’onorevole Rubano di poterla replicare in qualche altro comune del Sannio per contribuire in modo concreto a radicare sempre di più il partito berlusconiano sul territorio in vista degli importanti appuntamenti elettorali che già si profilano all’orizzonte».