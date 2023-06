Il viceministro Sisto sbarca nel Sannio: visiterà Tribunale e Procura

Il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, sarà lunedì 26 giugno nel Sannio. Sarà accompagnato dal parlamentare Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

Il rappresentante del Governo visiterà alle 10,30, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Benevento. A seguire, Sisto terrà un incontro con una delegazione dell’ordine degli Avvocati di Benevento, al quale presenzieranno il componente del Consiglio nazionale forense, il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, il presidente della Camera civile e il presidente della Camera penale. In conclusione del tour sannita, il vice ministro parteciperà ad un confronto con i Direttori degli Istituti penitenziari di Benevento e Airola.

«La visita del vice ministro Sisto - afferma Rubano - rientra in un ampio programma di visite degli esponenti del governo nel Sannio che, in qualità di deputato del territorio, ho promosso e ho particolarmente a cuore.

Da quando sono stato eletto, sostengo e porto avanti una politica capace di avvicinare gli eletti alle comunità, di ascoltare, di comprendere bisogni e risolvere i problemi dando centralità ai punti di vista di cittadini e professionisti».

Per il parlamentare azzurro «è questa la strada giusta per rafforzare la fiducia verso le istituzioni da parte di una cittadinanza che troppo a lungo si è percepita distante e abbandonata. Ringrazio pertanto il vice ministro Sisto - conclude Rubano - per l’attenzione che con la sua presenza riserverà’ al nostro territorio».