Ok alla rimozione parziale delle ecoballe presenti sulla piazzola A di Toppa Infuocata da parte della Sogesid spa per 1,6 milioni. La giunta municipale guidata dal sindaco Luigi Facchino ha infatti approvato il piano che rientra nell'ambito del «Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania». La società incaricata dal Ministero dell'Ambiente della progettazione e realizzazione della rimozione delle ecoballe è appunto la Sogesid.

«La Sogesid ci ha richiesto un provvedimento ad hoc, ossia una delibera di giunta di approvazione del piano da 1,6 milioni ha spiegato Facchino per la rimozione delle ecoballe della piazzola A, per la messa in sicurezza d'emergenza della falda, del percolato e delle acque superficiali delle aree di deposito provvisorio di ecoballe di Toppa Infuocata. Questa volta siamo fiduciosi circa la rimozione delle ecoballe ma saremo vigili osservatori fino a quando non inizieranno concretamente la attività di trasferimento dei rifiuti. Aspettavamo da tanto tempo una buona notizia per la rimozione delle ecoballe combuste e semicombuste della piazzola A continua e sembra che i rifiuti bruciati, che sono quelli più a rischio per l'ambiente, andranno via. C'è stato, infatti, il via libera definitivo al progetto predisposto dalla Sogesid spa, società incaricata di realizzare gli interventi nell'ambito dell'accordo di programma delle compensazioni ambientali. Il piano in precedenza ha ottenuto anche il parere favorevole in conferenza dei servizi dalla Regione, dall'Autorità di Bacino, dal Comune di Fragneto, dall'Arpac, dall'Asl, dalla Provincia e Samte. La Sogesid si è anche impegnata a porre in essere da subito le procedure di affidamento degli interventi di trasferimento in modo da iniziare le operazioni di rimozione. Il sito di Fragneto Monforte è composto da cinque piazzole nella quale sono stati stoccati rifiuti per 86703 tonnellate da ottobre a dicembre 2004. Nel 2014 sono state rimosse 4000 tonnellate di rifiuti. Siamo fiduciosi anche per la rimozione delle ecoballe dalle altre piazzole da parte della Regione».

Si chiude un procedimento amministrativo particolarmente lungo e complesso, rallentato da intoppi, carenze di documenti o richieste di integrazioni delle certificazioni inerenti il sito di deposito delle ecoballe. Nel 2013 a Toppa Infuocata si verificarono diversi incendi, tre ad agosto e uno a settembre. Dal canto suo, il Comune di Fragneto Monforte evidenziò che lo stato dei luoghi si era completamente modificato e fu richiesto alla Sogesid di elaborare e di realizzare il piano di rimozione e smaltimento dei rifiuti combusti. A maggio 2014 fu trasmessa alla Sogesid la documentazione dall'Arpac riguardante i risultati analitici della caratterizzazione effettuata sui campioni di rifiuto ovvero su «porzioni semicombuste di rifiuti sciolti o porzioni di balle intere, sia abbancate in sede che scomposte, marcatamente interessate dalla combustione», prelevate dalle piazzole B e C, e non dalla piazzola A in quanto, come precisato dall'agenzia, «al momento del sopralluogo l'area in oggetto era ricoperta per intero da sabbia, terriccio e calcestruzzo a basso dosaggio, con l'impossibilità di avvalersi in loco di un idoneo mezzo meccanico capace di aprir

un varco tra i rifiuti garantendo al contempo la sicurezza statica dell'abbanco e l'incolumità degli operatori».

A valle dei risultati delle analisi è stato elaborato da Sogesid il piano di rimozione parziale delle ecoballe approvato dalla Conferenza di servizi nell'ottobre del 2015. Lo scorso anno sono state eseguite le indagini di caratterizzazione dei rifiuti presenti sulla piazzola A, dalla società Analisis, per conto della Sogesid; gli esiti delle indagini, nello stabilire l'esatto codice dei rifiuti, hanno consentito di rivedere i quantitativi massimi di ecoballe presenti sulla piazzola A e che è possibile smaltire a fronte dello stanziamento disponibile.



