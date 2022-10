Frana un tratto della statale Sannitica: corsia distrutta, stop ai mezzi pesanti

Un movimento franoso, probabilmente causato dalle abbondanti piogge delle ultime ore, ha causato la chiusura parziale di un tratto della SS. Sannitica, la strada statale che collega Napoli con Campobasso attraverso la valle Telesina, nel territorio del comune di Castelvenere, in provincia di Benevento.

La frana ha distrutto un tratto di corsia in direzione Telese, ed è percorribile a senso alternato e vietato al traffico pesante. Tale stato però sta creando non pochi disagi alla circolazione stradale, essendo un'arteria importante di collegamento, soprattutto per il traffico pesante e di pullman di linea, costretto a percorsi alternativi lunghi e tortuosi.