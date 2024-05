Due Comuni in provincia di Benevento, Sant'Agata de' Goti e Baselice, beneficeranno dei fondi del ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica destinati agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Uno stanziamento di circa 12 milioni di euro che servirà per interventi di consolidamento di costoni e versanti. Ad annunciarlo è stato il senatore Domenico Matera che ha sottolineato come si tratti di finanziamenti per i quali è adesso in corso la fase di istruttoria.

APPROFONDIMENTI Sannio, sos cinghiali ma arriva l'esercito: «Bene la task force» Benevento, Lapidarium sfregiato dai soliti teppisti prima dell'ultimazione Benevento, Mastella firma l'ordinanza: «Lungosabato Matarazzo, degrado intollerabile»

«La Regione Campania, su espressa richiesta del ministero dell'Ambiente del 16 febbraio 2024, ha reso noto lo scorso 30 aprile - ha spiegato il parlamentare di Fratelli d'Italia - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare in Campania con fondi del ministero per la Programmazione 2024. Anche la provincia di Benevento, se l'istruttoria sarà completata con esito positivo, beneficerà di tali risorse».

Al Comune di Sant'Agata de' Goti, ha annunciato il parlamentare, andranno 7,9 milioni di euro per il progetto di «Recupero centro storico ed eliminazione dei pericoli incombenti dovuti a movimenti franosi in atto e dissesti».

Problematica ben nota quella che interessa il borgo antico santagatese, edificato su di una rupe tufacea soggetta a frane e smottamenti. Negli anni numerose sono state le criticità anche con ordinanze di sgombero o di chiusura di tratti stradali e più volte si è intervenuti con progetti per la riduzione del rischio idrogeologico. L'ultima opera, in ordine di tempo, quella per la messa in sicurezza del costone Reullo completata nel 2017.

Al Comune di Baselice, invece, andranno 3,5 milioni di euro per i lavori di «sistemazione idrogeologica e consolidamento del versante a valle del campo sportivo». Ma l'auspicio del senatore Matera è che altri interventi in provincia di Benevento possano essere inseriti nella programmazione del fondo residuo sull'annualità 2024 - in gioco ci sono 1,9 milioni di euro - e quindi beneficiare delle risorse ministeriali.

«Ancora una volta - ha sottolineato Matera - questo governo mostra attenzione per il territorio del Meridione e per la messa in sicurezza dello stesso. Oltre alla struttura regionale per la difesa del suole corre l'obbligo di ringraziare il governo ed in particolare il ministero dell'Ambiente che, ancora una volta, pone la giusta attenzione sugli interventi necessari ad eliminare e ridurre il rischio idrogeologico del territorio regionale». Il senatore di Fratelli d'Italia, che per anni ha amministrato da sindaco il Comune di Bucciano, guarda quindi alle sinergie istituzionali da costruire sul territorio. «Tanto ancora resta da fare - aggiunge - ma siamo sicuri che con la giusta sinergia istituzionale tra i vari attori in campo e cioè comuni, regione, Autorità di Bacino e Ministero competente, riusciremo a migliorare ed a mettere in maggiore sicurezza i nostri territori».