Saranno più di 40 i figuranti che per tutta la Settimana Santa, a partire da oggi, porteranno in scena la «Passione di Cristo» a Frasso Telesino. Una importante novità per il centro sannita grazie alla sfida lanciata dal Consiglio pastorale delle Parrocchie di Santa Giuliana e del Carmine, guidato da don Nicola Dobos, e che da settimane ormai sta lavorando alla drammatizzazione dei momenti più significativi legati alla morte ed alla resurrezione di Gesù, dalla cura delle scenografie alla preparazione degli abiti. Un impegno costante, sera dopo sera, per ripassare le battute, provare le parti e portare così in scena la Pasqua.

APPROFONDIMENTI Benevento e la gemella francese Benévént nel segno di un santo e un liquore San Lorenzo Maggiore, venerdì santo la processione dei battenti Settimana Santa, l'arcivescovo anche su Facebook e Youtube

«È un evento che abbiamo fortemente voluto raccontano dal consiglio pastorale gli organizzatori della manifestazione - perché altamente simbolico per il ritorno alla "normalità" dopo gli anni difficili della pandemia. La drammatizzazione dei momenti più significativi legati alla morte ed alla Resurrezione di Cristo prende il via il giorno dedicato alla benedizione delle palme quando un corteo, in abiti tradizionali, attenderà l'ingresso di Cristo a Gerusalemme davanti la chiesa delle Suore Vittime Espiatrici. Si procederà quindi alla benedizione delle palme e alla celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Giuliana». «Già durante il periodo pandemico questo organismo parrocchiale ricordano dal consiglio pastorale - sotto l'egida del nostro parroco don Nicola, ha dimostrato impegno e perseveranza nel cercare soluzioni solidali e instaurato momenti di riflessione collettiva per non perdere il timone nelle ore che sembravano le più buie».

Ora, dopo le paure ed i divieti della pandemia, la comunità di Frasso Telesino vuole ripartire da momenti come questi. La prima rappresentazione scenica sarà dunque quella in programma questa mattina, dopo la messa delle 8 nella chiesa della Madonna del Carmine, quando alle 10.30 per la benedizione delle palme presso la scuola materna delle Suore Vittime Espiatrici verrà messa in scena l'ingresso di Gesù a Gerusalemme con il corteo in abiti tradizionali. Programma della giornata che si chiuderà alla sera con la messa a Campanile. Il 6 aprile, Giovedì santo, dopo la processione delle 17.30 alla chiesa del Carmine, una nuova rappresentazione in programma alle 19.30 presso la chiesa di Santa Giuliana con la lavanda dei piedi e la messa in scena dell'arresto di Gesù nell'orto degli ulivi.

Il Venerdì santo, invece, dopo l'adorazione della croce presso la chiesa di Santa Giuliana, i figuranti del gruppo pastorale porteranno in scena il processo di Gesù, con la condanna e la via Crucis che si snoderà lungo le strade principali di Frasso Telesino e che si concluderà con il momento della crocifissione dinanzi alla chiesa di Santa Giuliana. La giornata di sabato sarà dedicata alle sole celebrazioni religiose con la veglia pasquale alle 21 nella chiesa della Madonna del Carmine e quella delle 23 nella chiesa di Santa Giuliana. Quando alla giornata clou della domenica di Pasqua, dopo la messa al Carmine delle 8 e quella delle 10 a Santa Giuliana ci sarà l'ultima rappresentazione scenica con l'annuncio della Risurrezione e con le pie donne che tornano dal sepolcro. Quindi la messa di Pasqua delle 11.30 a Santa Giuliana e quella delle 19 a Campanile.

Un programma ricco, quattro rappresentazioni sceniche per un'iniziativa sicuramente lodevole resa possibile dall'impegno che l'intero consiglio pastorale con i gruppi delle due parrocchie ha messo in campo in queste settimane di preparazione.