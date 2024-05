Altra delibera-pasticcio, anche il campo da golf paga pegno agli errori burocratici di Palazzo Mosti. Niente di irrimediabile. Il Tierra Samnium Golf Club tornerà in Consiglio a stretto giro. Ma l’amministrazione deve incassare un nuovo colpo della minoranza su questioni di regolarità procedurale, non trascurabili trattandosi di un intervento privato da 20 milioni che modificherà 100 ettari della città. Non a caso, un Clemente Mastella scuro in volto doveva avallare il ritiro temporaneo dell’Accordo di programma con Antum, da lui stesso sottoscritto il 26 aprile, ingoiando la defaillance attribuibile alla tecnostruttura e non all’amministrazione.

LO SCENARIO

Dirigenti bacchettati con asprezza immediatamente al termine della seduta in un duro faccia a faccia, in particolare il segretario Feola e la responsabile dell’Urbanistica Moretti: «Il prossimo va a casa» ha tuonato il sindaco. Più d’uno, tra i corridoi municipali, notava malizioso che sarebbe rotolata anche qualche testa, se all’orizzonte non incombesse la cruciale tornata elettorale. «C’è stato un mero errore materiale, ritiriamo la delibera per integrazioni. Può capitare a tutti di sbagliare», era costretta ad ammettere l’assessora al ramo Molly Chiusolo, uscendo dall’imbarazzo creato dalla questione pregiudiziale avanzata dai consiglieri di opposizione, protagonisti di un accenno di Aventino dopo gli iniziali tentativi della maggioranza di tirare dritto. «Nella proposta di delibera mancano i due emendamenti approvati dal Consiglio il 28 aprile 2023: dove sono finiti?» aveva chiesto in apertura Francesco Farese evidenziando l’ingiustificata assenza delle modifiche approvate un anno fa dall’intero consesso su proposta dello stesso Farese, allora in maggioranza, e di Palladino. Elementi di dettaglio rispetto all’impianto generale: la previsione di giornate di utilizzo libero del campo da parte della collettività, e il divieto di fitofarmaci nel trattamento del «green». Ma più che sufficienti a far emergere la lacunosità dell’incartamento sottoposto ai consiglieri per la ratifica che avrebbe fatto scattare la fase dei permessi. «E non è l’unica irregolarità - aggiungeva Giovanna Megna - L’Accordo approvato in Consiglio differisce anche sul cronoprogramma e in altri punti. È grave che qualcuno abbia messo mano al testo poi firmato dal sindaco». «Rilievi - si affrettava a puntualizzare Angelo Miceli - che poniamo per la correttezza delle procedure, non siamo pregiudizialmente contrari». Situazione maldigerita dagli stessi consiglieri di maggioranza, tantopiù perché giunta a valle di precedenti analoghi come la delibera Tari licenziata al terzo tentativo, gli stop-and-go su Sannio Acque, la sfilza di debiti fuori bilancio, il cd sul Consuntivo contenente un film. «Dobbiamo fare mea culpa, ci metto la faccia per tutti - dichiarava Rosario Guerra -. Non possiamo essere solo quelli che tagliano i nastri. È ora che si metta fine a certi errori, ma le criticità non possono mandare all’aria una grande opportunità per la città».

IL DIBATTITO

Match che sembrava chiuso con la vittoria di tappa dell’opposizione. E invece su piazza Duomo andava in scena il secondo atto della contesa. Ad alimentare lo scontro, a tratti molto acceso, una apparentemente innocua variazione di bilancio contenente anche la «spalmatura» biennale dei circa 8 milioni previsti per il completamento della controversa opera. «Fondi privati o pubblici?» chiedeva Farese facendo riferimento alle diverse appostazioni presenti nel piano triennale opere pubbliche e nel Peg. Interrogativo posto a qualche giorno dalla scenografica presentazione in piazza Roma dello studio di fattibilità da parte della Offtec, società dello stesso gruppo promotore del Tierra Samium Golf Club. «Studio affidato e pagato dal Comune, che avrebbe dovuto presentarlo alla città» tuonava Luigi Diego Perifano. Che faceva rilevare come «in città è già aperto il dibattito tra favorevoli e contrari sulla scorta delle anticipazioni di stampa, ma questo Consiglio è ancora all’oscuro». Anche Picariello dalla maggioranza rilevava: «Non siamo utili idioti ce lo presenteranno». Rilievi condivisi unanimemente dalla minoranza, concorde nel denunciare «l’assenza di una visione organica di città». Accuse che scatenavano la reazione orgogliosamente risentita del vicesindaco Francesco De Pierro che snocciolava il lungo elenco delle inaugurazioni e attaccava: «Al netto di qualche errore procedurale ammesso, non riconoscere che questa amministrazione sta realizzando innumerevoli opere e riqualificando aree fondamentali della città vuol dire negare l’evidenza. La città saprà scegliere tra i fatti e i cavilli». «Svolgiamo il nostro ruolo, non ci tapperete mai la bocca» l’accesa controreplica di Perifano che paventava anche un danno erariale per lo studio di fattibilità seguito dal project financing. Ma l’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello chiariva l’iter: «Lo studio di fattibilità serve a indicare una traiettoria progettuale. Ci sarà la manifestazione d’interesse per il project. Nessun danno al Comune».