«Frenetica attività di spaccio», in manette due gambiani

Due arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sono le misure cautelari emesse ieri, dal gip del tribunale di Benevento, ed eseguite dai carabinieri nei confronti di tre cittadini gambiani accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I destinatari sono tre cittadini gambiani, tutti residenti a Benevento, uno di 25 anni e due di 37.



Le indagini, condotte dai militari e coordinate dalla procura della Repubblica guidata dal procuratore Aldo Policastro, hanno consentito sequestrare 150 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana.

E di accertare che il rifornimento di droga avveniva a Napoli, infatti gli investigatori erano riusciti più volte ad intercettare gli indagati a bordo di un autobus di linea provenienti dal capoluogo partenopeo.



L’indagine è partita da un servizio di controllo eseguito, nel dicembre 2021, dai carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio che, in quell'occasione, avevano trovato in possesso di un giovane del posto in possesso di oltre 20 grammi di hashish, mentre si trovava a bordo di un’autovettura con altri ragazzi. I successivi approfondimenti, effettuati attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento, perquisizioni e sequestri di stupefacente ed ascolto dei testimoni individuati, hanno consentito di acquisire "gravi indizi - scrive il procuratore Policastro in una nota - in ordine ad una frenetica attività di cessione posta in essere dai predetti cittadini gambiani in diverse zone del centro di Benevento".