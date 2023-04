Front office turistico chiuso di domenica, Ingenito: «Paradossale»

Il punto informativo turistico regionale situato in via Traiano ieri era chiuso. Nel weekend lungo che precede il 25 aprile e che ha fatto registrare in città una folta presenza di visitatori, questi ultimi non sapevano a chi rivolgersi per chiedere delucidazioni. A segnalare la questione è stato Agostino Ingenito, presidente Abbac, l'associazione di categoria del servizio extralberghiero, che era in visita a Benevento.

"Appare paradossale – ha scritto – che di domenica e a cavallo del ponte del 25 aprile, l'unico punto di informazione turistica ufficiale della regione Campania sia chiuso". "La chiusura – ha lamentato – è ingiustificata rispetto alla necessità di garantire un supporto ai viaggiatori che in questo periodo di ripresa del turismo stanno ritornando, anche nelle aree interne, per visitare l'eccezionale patrimonio culturale e naturalistico della città e del territorio".

Abbiamo provato a verificare la segnalazione. Secondo le informazioni fornite dal web il tourist offiche era aperto e avrebbe chiuso alle ore 19, ma alle numerose telefonate che abbiamo effettuato al numero indicato nessuno ha mai risposto.